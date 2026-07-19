Los hinchas están vueltos locos en Estados Unidos tratando de conseguir algún ticket, donde la reventa está a niveles inalcanzables.

Llegó el día definitivo para el Mundial 2026, con el trascendental encuentro entre la selección e Argentina y la selección de España que definirán al nuevo campeón en Estados Unidos.

Los hinchas son los más expectantes por estar presentes en New Jersey, aunque hay un tema que tiene preocupados a todos los fanáticos que no tienen disponible entradas.

Esto, porque la reventa está realmente por las nubes, donde aseguran que, al menos, están pidiendo desde 10 millones de pesos chilenos para poder optar por un ticket.

Con los dos finalistas confirmados, las apuestas al ganador acaparan el interés de los hinchas que esperan el cierre del Mundial.

Los hinchas de España también buscan entradas para la final del Mundial 2026 en Estados Unidos. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

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La reventa parte en los 10 millones de pesos

Fue en Chilevisión donde el periodista Roberto Cox entrevistó a hinchas que están afuera del estadio, esperando por un milagro para conseguir una entrada para la final del Mundial 2026.

En ese sentido, habla que la reventa de entradas está entre los 10 mil a 14 mil dólares, que es una cifra impactante y, obviamente, imposible de pagar para los fanáticos.

Un problema que ha sido clave en este torneo donde, en su mayoría argentinos, están metiendo presión para poder bajar estos precios y poder ver el último partido de Lionel Messi en su selección,

Por lo mismo, se espera que estén muchos hinchas sin tickets afuera del recinto, lo que puede producir un problema a la seguridad, por lo mismo se están tomando medidas.