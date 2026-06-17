Portugal tuvo un destacable gesto con los padres de Diogo Jota y André Silva, jugadores fallecidos en 2025.

Portugal hace su debut en el Mundial 2026. Este miércoles 17 de junio, a las 13:00 horas, el equipo liderado por Cristiano Ronaldo salta a la cancha para enfrentar a RD Congo en el Grupo K.

El debut contará con una presencia especial: los padres del fallecido Diogo Jota, Joaquim e Isabel Silva. Ambos fueron invitados al Estadio Houston para acompañar a la selección en su estreno mundialista.

En un comunicado, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó que los progenitores del exdelantero del Liverpool, fallecido junto a su hermano André Silva en un accidente de auto, llegaron este lunes a Estados Unidos.

No será el único gesto para Diogo Jota en la Copa del Mundo. Además, los jugadores del cuadro luso utilizarán una pulsera que luce los colores rojo y verde de la bandera, y el nombre de su excompañero.

Diogo Jota no alcanzó a un jugar un Mundial con Portugal | Getty Images

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Portugal recuerda a Diogo Jota en el Mundial 2026

Diogo Jota jugó un total de 49 partidos con la selección absoluta de Portugal. Hizo su debut en 2019 durante la clasificación a la Eurocopa 2020 y anotó 14 veces en los seis años que vistió la camiseta de su país.

El delantero, fallecido a sus 28 años, no pudo estar en Qatar 2022, donde Portugal alcanzó los cuartos de final, por una lesión en el gemelo, y nunca participó de una Copa del Mundo.