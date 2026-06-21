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Mundial 2026

¡Dos van por TV abierta! Dónde ver los 4 partidos del Mundial de hoy domingo 21 de junio

Cuatro intensos encuentros se disputarán este domingo por el Grupo G y H de la cita mundialista y estas son las señales a cargo de su transmisión.

Por Andrea Petersen

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Estos son los partidos que se disputará hoy por el Mundial.
Estos son los partidos que se disputará hoy por el Mundial.

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su recta final y las selecciones comienzan a jugarse gran parte de sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. Con la clasificación en juego, cada punto puede ser determinante en la lucha por un cupo en las fases eliminatorias.

Por lo mismo, los hinchas no quieren perderse ningún partido y se preguntan qué canales transmitirán los encuentros este fin de semana.

Este domingo 21 de junio habrá cuatro atractivos encuentros por el Grupo G y H que prometen emociones, intensidad y mucho en juego para los equipos que buscan acercarse a los octavos de final.

Programación y transmisión del Mundial este 21 de junio

España vs. Arabia Saudita: El partido está programado para las 12:00 horas (Chile) y la transmisión estará gratuita a través de TV abierta bajo la señal de Chilevisión, mientras que en cable se podrá ver por DSports de DirecTV.

Mientras que en streaming estará disponible bajo la señal de Chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.

Bélgica vs. Irán: El partido se disputa a las 15:00 (horas Chile) y se podrá disfrutar en TV abierta bajo la señal de Chilevisión y en cable bajo la señal de DSports 2 de DirecTV. Online la cobertura estará en las señales de Chilevision.cl, DGO y Paramount+.

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Uruguay vs. Cabo Verde: El partido se disputará a las 18:00 horas (Chile) en el en el Hard Rock Stadium de Miami. La transmisión estará disponible en DSports, mientras que en streaming se podrá ver el encuentro a través de las señales de Paramount+ y DAZN.

Nueva Zelanda vs. Egipto: El duelo está programado para las 21:00 horas (Chile), se disputará en el Estadio BC Place de Canadá y estará disponible bajo la señales de DGO, DAZN y Paramount+.

En síntesis:

  • España vs. Arabia Saudita abre la jornada del 21 de junio a las 12:00 horas.
  • Chilevisión transmite gratis por TV abierta los partidos de España y Bélgica.
  • Uruguay enfrenta a Cabo Verde a las 18:00 horas en el Hard Rock Stadium.
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