Argentina definió la formación para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. Hacen tres cambios.

Se viene otro día lleno de emoción en el Mundial 2026. Este martes 7 de julio, se terminan de definir los octavos de final de la Copa del Mundo. A las 12:00 horas, Argentina enfrentará a Egipto.

Después de la complicada clasificación ante Cabo Verde y de salvarse de un tempranero golpe, la Albiceleste quiere despejar todas las dudas y salir a buscar con seguridad su continuidad.

“Egipto es una muy buena selección, porque además de que tiene jugadores de jerarquía, tiene un entrenador que viene trabajando hace muchos años con ellos. Tiene una marcada línea de juego, ha complicado a todos sus rivales y (hoy) hará lo mismo. Es un rival complicado“, dijo el DT.

Para esta tarde, Lionel Scaloni prepara cambios en la formación que enfrentará a los faraones. Son tres modificaciones para el partido que se disputará en Atlanta.

MIAMI GARDENS, FLORIDA – JULY 03: Lisandro Martinez #6 of Argentina celebrates with Lionel Messi #10 and Cristian Romero #13 after scoring the team’s second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Argentina and Cabo Verde at Miami Stadium on July 03, 2026 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

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La formación de Argentina contra Egipto en el Mundial 2026

La primera de ellas se da en la defensa, con la salida de Facundo Medina para la titularidad de Nicolás Tagliafico. En el mediocampo, Leandro Paredes será titular por sobre Thiago Almada. Arriba, aparece por fin Julián Álvarez.

La formación de Argentina contra Egipto será con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez.