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Mundial 2026

Jugador de Irán agradece el apoyo de los mexicanos en el Mundial 2026: “Hermanos”

Irán, que juega en Estados Unidos, pero concentra en México, valoró todo el apoyo que reciben en Tijuana en medio del Mundial 2026.

Por Javiera García L.

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Irán valoró a México y dejó en vergüenza a Estados Unidos
© Getty ImagesIrán valoró a México y dejó en vergüenza a Estados Unidos

Aunque no ha sido sencillo, Irán sigue su camino en el Mundial 2026 y este domingo empató con Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Ahora, el equipo asiático define su suerte en la última jornada.

En Estados Unidos, el conjunto iraní ha encontrado hostilidad con pifias del público y una importante restricción por parte de las autoridades, porque no pueden concentrar en dicho país, pese a jugar ahí.

En contraste, la delegación ha recibido un muy trato en Tijuana, México, donde concentran desde hace varios días. Por eso, Alireza Jahanbakhsh, delantero de Irán, quiso agradecer al otro país anfitrión.

Sobre Tijuana, me gustaría decir que amamos a los mexicanos. Todos sentimos lo mismo. Desde que estamos ahí, escuchamos, ‘Irán, hermano, ya eres mexicano’. Eso lo dice todo“, relató.

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“Tijuana se siente como un hogar”: Irán agradece a México en el Mundial 2026

“Donde vamos, escuchamos eso. Eso demuestra el cariño que nos entregan y también facilita las cosas. Creo que, para todos nosotros, Tijuana se siente como un hogar“, dijo también.

Irán enfrentará a Egipto el viernes 26 de junio en Seattle para la última fecha de la fase de grupos del Mundial. Ganando, clasificará a la ronda de los 16avos de final.

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