Un hecho lamentable se vivió en Atlanta en medio de la algarabía de los fanáticos argentinos cuando se pelearon hinchas de Huracán y San Lorenzo.

La expectación por la semifinal de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina e Inglaterra ha transformado la ciudad de Atlanta en un verdadero hervidero futbolístico.

Este duelo, que carga con una inmensa historia y peso emocional, tiene a los fanáticos trasandinos viviendo las horas previas con una intensidad desbordante antes de buscar su paso a la gran final.

Para demostrar su apoyo incondicional a la “Albiceleste”, los seguidores organizaron un masivo banderazo en las calles de la ciudad estadounidense.

El evento logró una convocatoria histórica, reuniendo a más de 10.000 simpatizantes que llegaron para alentar a su selección antes del decisivo choque contra los europeos.

El banderazo de Argentina en Atlanta

Argentinos se pelean entre ellos: un detenido

Fieles a su estilo, los vecinos argentinos tiñeron la previa con cánticos y color, entonando clásicos como el popular “el que no salta es un inglés”, un himno recurrente en este tipo de enfrentamientos. La locura desatada en Norteamérica reflejó el fervor que siempre caracteriza a las hinchadas sudamericanas cuando acompañan a sus equipos en el extranjero.

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Sin embargo, la gran fiesta mundialista se vio empañada por lamentables hechos de violencia que opacaron el espíritu deportivo del encuentro. En las inmediaciones de la zona donde se desarrollaba el masivo ritual de los hinchas, estallaron incidentes protagonizados por los sectores más radicales de las tribunas.

Los enfrentamientos involucraron específicamente a las barras bravas de San Lorenzo y Huracán, dos clubes que mantienen una feroz rivalidad en el fútbol local argentino.

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Lamentablemente, estos barristas trasladaron sus conflictos domésticos a suelo estadounidense, interrumpiendo la tranquilidad de los miles de asistentes que solo buscaban disfrutar del folclore futbolístico.

La situación generó momentos de alta tensión entre los presentes y manchó lo que hasta ese momento era una jornada inolvidable para los argentinos.

Según reportaron diversos testigos que presenciaron los choques entre ambas facciones, el violento altercado dejó un saldo inicial de al menos un individuo detenido por la policía estadounidense.