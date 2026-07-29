Dahely Escobar, hincha de Cobreloa que quedó parapléjica tras un accidente en el Zorros del Desierto, pidió ayuda.

Pronto se cumplirán tres años del terrible accidente que afectó a una hincha de Cobreloa y la dejó parapléjica tras la caída de una pantalla en el Zorros del Desierto. Ahora, Dahely Escobar se pronuncia.

La joven compartió un video en sus redes sociales donde pidió ayuda para que su caso tenga justicia ante la falta de avances en la investigación.

“En unos meses más se van a cumplir tres años desde que quedé parapléjica por la negligencia e irresponsabilidad que tuvo la Municipalidad de Calama al realizar un evento“, explicó.

Fue el 15 de octubre del 2023 que Dahely Escobar asistió al estadio para ver, a través de una pantalla gigante instalada en la cancha, el partido de Cobreloa contra Rangers para definir su regreso a Primera División.

En 2023, una pantalla gigante cayó sobre la tribuna: Dahely Escobar terminó parapléjica | 24 Horas

“Mi caso está en el olvido”: Habla hincha de Cobreloa que quedó parapléjica

La joven hincha de Cobreloa explica que el municipio “no tenía ningún permiso ni autorización para hacer este evento” y calificó la organización como “totalmente una irresponsabilidad”.

“No entiendo por qué una situación tan grave, que me dejó secuelas de por vida, sigue sin tener una respuesta definitiva a lo que pasó y mucho menos justicia. No entiendo por qué las víctimas tenemos que esperar tanto tiempo a que alguien asuma responsabilidad“, lamentó.

“Mi caso está totalmente en el olvido. No quiero que mi caso sea uno más archivado“, complementó.