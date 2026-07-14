Harry Kane sacó la voz dentro del plantel de Inglaterra y se refirió a las declaraciones de Jude Bellingham contra Thomas Tuchel.

Inglaterra no permite distracciones en la previa del partido contra Argentina en semifinales del Mundial 2026. Por eso, Harry Kane se encarga de apagar el incendio de una polémica en la interna de los Tres Leones.

El delantero calmó los ánimos después del cruce entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel, donde el mediocampista declaró en contra de su DT.

“Cuando estás jugando un partido así, te hacen una pregunta cinco minutos después del pitido final, y él realmente no sabe lo que se ha dicho… ¿Qué esperas que diga Jude?”, disparó Harry Kane.

“Acabábamos de salir de una batalla. Es fácil intentar crear esta división; parece algo típico de los ingleses en estos grandes torneos”, declaró también.

Esto dicen en Inglaterra sobre el cruce entre Bellingham y Tuchel | Getty Images

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“Total unión”: Harry Kane apaga el incendio de la polémica entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel

Fueron las declaraciones de Thomas Tuchel después del triunfo de Noruega las que molestaron a Jude Bellingham. “No estoy contento con el rendimiento“, analizó el DT. “Quizás no sabe lo que es jugar en esas condiciones“, disparó en respuesta el mediocampista.

Harry Kane aseguró que el “el grupo está donde está gracias a nuestra total unión, no solo los jugadores, el entrenador y el personal. A veces se exageran las cosas”.

“Thomas Tuchel muy transparente y la gente lo aprecia. Cuando habla, nunca lo hace de forma ensayada”, declaró el goleador de Inglaterra en la Copa del Mundo para cerrar la polémica.