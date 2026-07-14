Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

Harry Kane responde por la polémica entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel: “Se exagera”

Harry Kane sacó la voz dentro del plantel de Inglaterra y se refirió a las declaraciones de Jude Bellingham contra Thomas Tuchel.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Harry Kane abordó las palabras de Jude Bellingham contra Tuchel
© Getty ImagesHarry Kane abordó las palabras de Jude Bellingham contra Tuchel

Inglaterra no permite distracciones en la previa del partido contra Argentina en semifinales del Mundial 2026. Por eso, Harry Kane se encarga de apagar el incendio de una polémica en la interna de los Tres Leones.

El delantero calmó los ánimos después del cruce entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel, donde el mediocampista declaró en contra de su DT.

“Cuando estás jugando un partido así, te hacen una pregunta cinco minutos después del pitido final, y él realmente no sabe lo que se ha dicho… ¿Qué esperas que diga Jude?”, disparó Harry Kane.

Acabábamos de salir de una batalla. Es fácil intentar crear esta división; parece algo típico de los ingleses en estos grandes torneos”, declaró también.

Esto dicen en Inglaterra sobre el cruce entre Bellingham y Tuchel | Getty Images

Esto dicen en Inglaterra sobre el cruce entre Bellingham y Tuchel | Getty Images

El cruce entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel: “No sabe lo que es jugar así”

ver también

El cruce entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel: “No sabe lo que es jugar así”

“Total unión”: Harry Kane apaga el incendio de la polémica entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel

Fueron las declaraciones de Thomas Tuchel después del triunfo de Noruega las que molestaron a Jude Bellingham. “No estoy contento con el rendimiento“, analizó el DT. “Quizás no sabe lo que es jugar en esas condiciones“, disparó en respuesta el mediocampista.

Harry Kane aseguró que el “el grupo está donde está gracias a nuestra total unión, no solo los jugadores, el entrenador y el personal. A veces se exageran las cosas”.

Thomas Tuchel muy transparente y la gente lo aprecia. Cuando habla, nunca lo hace de forma ensayada”, declaró el goleador de Inglaterra en la Copa del Mundo para cerrar la polémica.

Lee también
The Beatles homenajean a Bellingham tras clasificar a semis del Mundial
Mundial 2026

The Beatles homenajean a Bellingham tras clasificar a semis del Mundial

Tensión total en Inglaterra: Bellingham se lanza contra su DT
Mundial 2026

Tensión total en Inglaterra: Bellingham se lanza contra su DT

¿Tocó la cámara? La jugada que reclamó Noruega y benefició a Inglaterra
Mundial 2026

¿Tocó la cámara? La jugada que reclamó Noruega y benefició a Inglaterra

El tierno gesto de Bellingham con joven crack tras brillar ante México
Mundial 2026

El tierno gesto de Bellingham con joven crack tras brillar ante México

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo