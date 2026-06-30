Este exvolante albo, donde dejó un recuerdo tan triste como imborrable, contestó el llamado de RedGol para analizar la gran victoria de la Albirroja ante Alemania.

El triunfazo que logró Paraguay ante Alemania en la tanda de penales que puso al equipo adiestrado por Gustavo Alfaro entre los 16 mejores equipos del Mundial 2026 desafó un jolgorio importante en el país. De hecho, el gobierno decretó feriado para este martes 30 de junio.

Como para dimensionar el tamaño del festejo que hubo en suelo paraguayo. Y uno de los que gozó con fervor esa tremenda victoria fue Osmar Molinas, aquel volante central que pasó por Colo Colo y dejó un imborrable recuerdo por un desafortunado y postrero autogol ante Universidad de Chile.

Pero el motivo principal del llamado de RedGol a Molinas fue la clasificación mundialera. “Feliz. El país se merecía esta alegría. Estos muchachos nos la dieron, sólo nos toca disfrutar. Que venga el que venga, ya estamos en el baile como le dije a mi hijo”, apuntó el otrora jugador de Olimpia en su país.

“Me dice que viene Francia o Suecia, pero que venga el que venga. Dejamos fuera a una potencia mundial como es Alemania. Nos toca disfrutar de este momento, el país está muy contento”, agregó Molinas, quien salió al paso de las críticas fortísimas que virtió José Luis Chilavert.

Osmaer Molinas en acción durante un amistoso entre Paraguay y Nueva Zelanda. (Hagen Hopkins/Getty Images)

El Chila atacó con firmeza al golero Orlando Gill, la figura estelar de los paraguayos ante los teutones. También despotricó contra el DT de la selección. Nada de eso le gustó a Molinas. “No comparto con Chilavert y menos en estos momentos. Tendríamos que tirar todos del carro hacia el mismo lado”, aseguró.

“No era el momento de hablar así ni de entrar en polémicas. Pero bueno, hicimos un gran partido, nos pusimos al frente. Después hubo un gol que no esperaba nadie por arriba, un delantero que no es de los mejores cabeceadores (Kai Havertz). Nos empataron, pero la garra guaraní salió con todo: corrimos, metimos piernas”, refrendó Molinas.

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Para Osmar Molinas, los nombres más rescatables de Paraguay en la épica victoria ante Alemania que les dio el paso a los octavos de final del Mundial 2026 fueron varios. “(Matías) Galarza Fonda hizo un partidazo, (Orlando) Gill fue la figura”, dijo sobre el volante que pertenece a River Plate y el arquero que milita en San Lorenzo de Almagro.

“(Gustavo) Gómez es capitán de Palmeiras, (Fabián) Balbuena viene de una lesión larga y entra bien. (Andrés) Cubas es un volante impresionante el chiquitito. Todos dejaron la piel en la cancha”, describió Molinas, quien jugó 10 partidos internacionales con la Albirroja.

Gustavo Gómez, el capitán de Paraguay, festejó así el triunfazo. (Robert Cianflone/Getty Images).

Le cambio el tema, ¿aún siente cariño por Chile y Colo Colo?

Es demasiado grande el cariño. Disfruté muchísimo de Chile. Mi familia también, una lástima lo que me ocurrió. Sin ese infortunio, otra historia hubiese sido. Ese clásico fue algo que no creo que nunca más pase en el fútbol chileno. Se dio todo: lesionados, expulsados, partido con 13 minutos más de descuento, gente colgada en el alambrado.

El desaforado festejo de Jorge Sampaoli de este empate postrero que logró la U en Pedrero. (Marcelo Hernández | Photosport).

Fue totalmente desafortunado…

Sí. Un infortunio a segundos del final que marcó mi carrera en Chile, pero son cosas a lo que estamos expuestos. Aprendí de eso, vine a Libertad y salí cinco veces campeón. Fui a la Copa América 2015, tenía que pasar eso para que me ocurrieran cosas buenas en mi carrera.

Así quedó Osmar Molinas tras ese autogol que fue el 2-2 de la U de Chile. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

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