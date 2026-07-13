Claudio Palma siente que la llave de Francia-España es mucho más fuerte que la que jugarán Inglaterra ante Argentina.

El Mundial está cerca de finalizar, pues esta semana se disputan las semis y la final de un certamen que, por primera vez, acaparó 104 partidos con la presencia de 48 países.

Quien ha sido una de las voces de Chilevisión en nuestro país para transmitir los pormenores de los encuentros es Claudio Palma, quien entrega su resumen de la Copa del Mundo.

“El Mundial hay que separarlo. Desde lo futbolístico es de los mejores, pero hay un lado B muy oscuro”, manifiesta en entrevista con Redgol el relator por todo lo que ha sido ajeno a lo futbolístico.

“Cae la prohibición de un árbitro para entrar a EE.UU., jugadores declarando, lo que le hicieron a Irán y lo peor fue el levantamiento del castigo a Balogun. Eso fue lo peor, la FIFA en lo extradeportivo se pasó, eso ha sido tremendo”, señala.

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Los favoritos de Palma para levantar el trofeo

Claudio Palma manifiesta que ha seguido de cerca a las selecciones. “En mi caso me preparé dos meses antes, viendo mucho fútbol internacional. Mandaron las pronunciaciones y eso ayudó mucho”, indica.

España es una de las favoritas para Claudio Palma

En cuanto a lo futbolísticos, establece que “han habido sorpresas como Egipto, Cabo Verde o incluso Costa de Marfil, pero se quedaron los africanos”, y se enfoca en la definición de esta semana.

Con las semifinales a un paso, el código promocional vuelve a destacarse entre quienes buscan optimizar sus apuestas en esta etapa decisiva.

“Llegamos a dos llaves espectaculares, donde una es Francia-España. Francia era candidato siempre y yo, antes del torneo, sumaba a Portugal por su mediocampo del PSG, pero no hicieron buen Mundial”.

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Sobre los hispanos piensa que “España siempre ha sido un equipo de buena posesión, de elaboración. Creo que de esa llave debe salir el campeón”.

De hecho, piensa que Argentina no es serio candidato. “Más allá de lo que se opine, Argentina no ha andado bien. Estaba atrapado ante Suiza, que es un equipo discreto. Y ojo que Suiza llegaba con 4 bajas”, dijo Palma que relatará las dos semifinales y la final esta semana en Chilevisión.