Una nueva página en su laureada carrera sobre cuatro ruedas firmó el piloto chileno Francisco “Chaleco” López durante su participación en la edición 2025 del Rally de Marruecos, donde firmó una remontada que le permitió hacer historia.

Previo a la última etapa de la competencia, el nacional se ubicaba en el segundo puesto de la clasificación general, únicamente superado por el argentino Jeremías González, por lo que debía tener una carrera perfecta para aspirar a la gloria.

Épica remontada de Chaleco López en Marruecos

La carrera final del certamen consistía en un trayecto de 247 kilómetros cronometrados y 102 de enlace, la cual dominó el piloto nacional con maestría, sacándole una ventaja de más de dos minutos a quien terminó en el segundo lugar, el trasandino Manuel Andújar.

El trabajo de López junto a su navegante Álvaro León fue tan notable que se hizo inalcanzable para el líder González, quien acabó la etapa en el quinto lugar, permitiéndole a “Chaleco” quedarse con el título al superarlo por apenas 11 segundos en la clasificación general.

“Estamos muy contentos. Tras una etapa llena de desafíos y penalizaciones, supimos remontar desde el segundo lugar, aprovechamos los errores de los rivales y mantuvimos la concentración hasta el final. Fue una semana difícil, con altibajos, pero el esfuerzo dio sus frutos y nos llevamos un resultado ajustado pero muy positivo para casa”, puntualizó el chileno.

Francisco López campeón en Rally de Marruecos (Prensa Chaleco López)

¿Qué es lo próximo para el chileno?

Gracias a este triunfo en Marruecos, Chaleco López cierra la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Rally Cross Country (W2RC) e iniciará su preparación para su siguiente desafío, nada menos que el Rally Dakar 2026, donde deberá defender su segundo puesto de 2025 en la categoría SSV.