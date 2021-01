Chaleco para rato: Francisco López se proyecta como piloto "durante muchos años más" tras ser bicampeón del Dakar

Con ganas de seguir por más de una década en el Rally Dakar, arribó a Santiago el binomio Francisco Chaleco López-Juan Pablo Latrach, quienes fueron recibidos por sus familias y amigos en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, luego de conquistar el título de campeón en las categorías Vehículos Ligeros y Side by Side.

Con el Touareg de bronce de 9 kilos cada uno, se fotografiaron con la prensa y los viajeros que los reconocieron en el terminal aéreo. Luego de eso, ambos se fueron raudos a sus casas a almorzar. Posteriormente, ofrecieron una conferencia de prensa virtual desde sus casa donde Chaleco López enfatizó que aún le queda mucho por delante como piloto.

“He obtenido dos títulos en la categoría Side by Side que no han sido fáciles. Espero seguir haciéndolo durante muchos años más, aunque no es fácil. En el caso de este año, fue gracias al trabajo de Ítalo Larrondo (mecánico), Juan Pablo (navegante) y Pepe Cornejo (logística). Gran parte de esta victoria es de ellos. Esto es una trabajo de equipo de lo contrario no habría resultados”, comentó Chaleco.