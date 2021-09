El piloto iquiqueño venció en las Motos y el copiapino hizo lo propio en los Side by Side. En Quads ganó Giovanni Enrico, cerrando con broche de oro la décima edición del evento motor en Copiapó.

Con los triunfos de José Ignacio Cornejo de Monster Energy Honda Team en Motos, Jaime Prohens de Prohens Aliaga en Side by Side y Giovanni Enrico de Enrico Racing en Quads, concluyó la competencia de rally cross country Atacama Rally en su décima versión en el desierto de Atacama.

Cornejo registró en la etapa del viernes para los 225,61 kilómetros 4 horas 02 minutos 46 segundos, totalizando en las 5 fases con 1.561,29 kilómetros de trazado 22 horas 22 minutos 45 segundos. Lo escoltaron en la general Tomás de Gavardo con 31:17’46” y Camilo Hernández con 47:16’55”.

“Después de dos años, estoy feliz de estar acá, donde me puse a prueba en diferentes aspectos como manejar sobre piedras, arena y dunas, con sensaciones de carrera, pese a la poca cantidad de pilotos en mi categoría. Estaba seguro de que iba a abrir en casi todas las etapas, lo que me ayuda para las futuras competencia. Me voy contento del Atacama Rally", dijo Nacho.

En los Side by Side (SSV), el triunfo fue para Hernán Garcés con 4 horas 48 minutos 24 segundos, seguido de Luis Egiguren y Jaime Prohens. Finalmente, el triunfo en la general fue para Jaime Prohens-Américo Aliaga con 25 horas 49 minutos 14 segundos. Lo escoltaron Rodrigo Caballero-Eduardo Rodríguez y Hernán Garcés-Juan Pablo Latrach.

“Estoy emocionado por ganar. Yo sé el talento que tengo, que soy bueno, tengo años de circo y hay mucho detrás de esto. Es mi cuarto Atacama Rally. Siempre estuve en el podio, pero en inferioridad de vehículo… Siempre sabía que podía hacer más", dijo Prohens.

Nacho Cornejo triunfó en la décima versión del evento tuerca.

En Quads, la victoria en la etapa y la general fue para Giovanni Enrico, con 4:59’13”, quien no tuvo rivales, pues Ítalo Pedemonte se quedó fuera a mitad del evento por problemas mecánicos. En la general marcó 27:45’13”.

“Por fin podemos tener una carrera. Lo tomé como entrenamiento muy serio. La idea es ir mejorando la navegación y el ritmo. Contento de haber terminado, porque fue duro el jueves y hoy se complicó por la neblina. Tengo que seguir mejorando para el Dakar 2022”comentó post carrera.

En los Autos T1 el triunfo fue para el binomio José Lillo-Álvaro Lezaeta con 5 horas 30 minutos 03 segundos para la etapa, sumando un total de 17:19’15 en la general.