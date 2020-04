Ignacio Casale y sus secretos del Dakar: "Me he tenido que hacer encima para que no me pasen"

Rally Dakar es sinónimo de un nombre en Chile: Ignacio Casale. El piloto nacional se ha dado el lujo de ganar tres veces la competencia, donde es el campeón vigente, tras su gran presentación con su quads Yamaha en Arabia Saudita.

El popular Perro conversó en extenso con RedGol, mediante Instagram Live, donde repasó su larga carrera y contó inéditos detalles de su presentación en la dura prueba mundial.

Uno de los puntos a tratar fue el día a día en un Dakar, donde los competidores con menos recursos tienen que "vivir" en un campamento, situación que él mismo experimentó en sus inicios.

"Es realmente muy duro, porque llegas muy cansando, y más encima hay que dormir en una carpa, lleno de tierras, no tienes las comodidades, entonces es realmente una travesía, que para ser un piloto competitivo, no te ayuda mucho… Admiro mucho a los pilotos que van en carpa, yo creo que me mal acostumbré y no volvería a eso, así partió el Dakar y esa es la mística", recordó.

Casale, campeón vigente del Dakar - Prensa Ignacio Casale

La higiene es vital en todo orden de vida, la cual se pierde un poco en el Dakar, debido a que el viaje itinerante obliga a usar unos baños que son "asquerosos", según las propias palabras de Casale a RedGol.

"Los baños en los vivac son asquerosos, son baños químicos, este año fueron distintos porque en Arabia hay más presupuesto parece e hicieron algo mejor, era más lujos que los años anteriores. Los baños son malos, son cerca de 3000 personas por vivac, con pocos baños… si se te ocurre ir muy tarde al baño, no están muy ricos", agregó.

¿Cómo va al baño en plena competencia?

Un tema que también trato Nacho, y algo que se preguntan las personas que no conocen mucho de su disciplina, es qué pasa cuando a un piloto le dan ganas de hacer sus necesidades biológicas en plena competencia.

Casale soltó una infidencia que no había dado a conocer jamás, ya que explicó que varias veces tuvo que hacerse encima, simplemente, para que los rivales no lo pasaran.

"Depende mucho de cómo vas en la clasificación. Tú al partir la especial vas al baño en las mañanas, y tenemos reabastecimiento cada 200 kilómetros más o menos, entonces nosotros estamos entrenados para aguantar esa cantidad de horas o kilómetros, para luego ir al baño", explicó en primera instancia.

"Pero hay momentos en que te dan ganas igual, y depende del resultado, cómo vas en la carrera, de lo que decides hacer. Hay veces que no he podido parar y me he tenido que hacer encima, porque si paras te pasa el otro piloto, que va pegado atrás tuyo, han sido pocas veces, pero sí lo he hecho y es una infidencia que estoy dando acá, porque o si no el piloto que va atrás te pilla y te gana y eso es lo que no quieres, porque hay etapas en las que cuesta mucho pasar a los rivales, por el polvo, y cuando lo logras, lo único que no quieres es que te vuelvan a pasar… Algunas veces no he podido parar y me he hecho encima, pero sólo de la opción uno, porque de la opción dos no te dan ganas, jajajá", reveló entre risas.

Ignacio Casale, un verdadero campeón, contó detalles inéditos de las penurias que viven los intrépidos competidores del Rally Dakar.