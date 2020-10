Formula 1: A qué hora y en qué canal Ver EN VIVO el Gran Premio de Portugal

Este viernes 23 de octubre arrancó la fecha número 12 del Campeonato mundial de Formula 1 con el Gran Premio de Portugal, este se realiza en el Autódromo Internacional do Algarve en la ciudad de Portimão.



Durante las pruebas libres realizadas el pasado viernes y hoy sábado no hubo grandes sorpresas y Mercedes nuevamente continua siendo el constructor con mejores resultados en lo que va de temporada.



Durante las pruebas libres el amplio dominador fue el piloto de Mercedes Valteri Bottas, quien logró los mejores resultados en las dos prácticas de ayer y en la única práctica de hoy, no obstante, el finlandés tiene a su mayor competencia dentro del equipo, el británico Lewis Hamilton, seis veces campeón mundial y actual líder de la clasificación general no quiso ser menos y en una impecable prueba logró superar a su compañero de escudería en la última vuelta de la clasificación quedándose así con su 9° Pole en el año y la 97° de su carrera en la máxima categoría del deporte motor.



Mañana se efectuará la carrera y una eventual victoria del británico Lewis Hamilton lo convertiría en el piloto con más triunfos en Grandes Premios en la historia de la F1, record que hasta ahora comparte junto al ex piloto alemán Michael Schumacher con 91 celebraciones cada uno.



El resultado final de la clasificación es liderado por Mercedes con Lewis Hamilton 1°, seguido por su compañero Bottas en primera línea, más atrás en tercer lugar quedó el piloto de Red Bull Max Verstappen y recién en 4° posición aparece Charles Leclerc de Ferrari.



Mercedes es ampliamente dominador de la Formula 1 esta temporada (Foto: Getty)

Día y hora: ¿Cuándo es el Gran Premio de Portugal de la Formula 1?



La carrera se realizará este domingo 25 de octubre a las 10:00 AM hora chilena.







Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV el Gran Premio de Portugal?



El GP de Portugal será transmitido en televisión en vivo por Fox Action y Fox Sports 1 en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Action

VTR: 479 (SD) – 812 (HD)

DTV: 561 (SD) - 1561 (HD)

ENTEL: 190 (SD)

CLARO: 282 (SD) – 782 (HD)

GTD/TELSUR: 275 (SD) – 805 (HD)

MOVISTAR: 648 (SD) - 930 (HD)

TU VES: 272 (HD)

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 604 (SD) – 1604 (HD)

ENTEL: 241 (SD)

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) – 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming el Gran Premio de Portugal?



Si buscas un link para ver en vivo y online el GP de Portugal, podrás hacerlo en Fox Play.