Un inesperado y romántico momento se vivió este viernes en el cierre del Rally Dakar 2022, cuando el piloto Javier García sacó un tremendo anillo y le pidió matrimonio a su novia, la competidora Sarita García.

La competencia más extrema del mundo, donde el chileno Chaleco López se coronó tricampeón en prototipos ligeros, tuvo un cierre de película y que tiene a todo el mundo tuerca aplaudiendo y festejando.

Vega y García lograror sortear juntos una de las categorías más complejas del rally, la Original by Motul, por lo que su arribo a la meta y posteriormente al podio tenía que culminar con broche de oro.

Y el corredor estuvo a la altura sorprendiendo a todos con un lindo anillo y arrodillándose frente a García para pedirle que se convierta en su esposa.

La destacada deportista no escondió su emoción y tras quedar en blanco por algunos instantes, comenzó a soltar lágrimas y sonrisas de alegría para responder con un rotundo "¡claro que sí!" a su ahora futuro esposo.

La organización de la competencia más extrema del mundo tuerca destacó el emotivo momento, compartiendo videos e imágenes de lo ocurrido con la sentencia "love is in the air" y felicitando a los competidores.