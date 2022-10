Mick Schumacher, hijo de la leyenda del automovilismo mundial y siete veces campeón mundial, Michael Schumacher, vive semanas de incertidumbre de cara a una nueva temporada de la Fórmula 1.

Y es que a medida que los espacios libres en otros equipos se van adjudicando, el término de contrato con la escudería Haas puede dejarlo sin pan ni pedazo para el próximo año.

Por eso, el alemán habría comenzado a ver las distintas alternativas para continuar en el circuito, donde una de ellas es mantenerse de la mano de su actual equipo.

La cadena Sky Sports de Alemania ha señalado que las conversaciones entre la escuderia norteamericana y el hijo de Michael Schumacher comenzaron el pasado fin de semana, durante el Gran Premio de Singapur.

Esto, echa por tierra las versiones que indicaban que Mick no iba a ser la prioridad para Haas en el 2023. "Mick sigue en la lista, dado que en caso de no estarlo, ya habríamos tomado una decisión sobre su futuro. Sólo tenemos que ver lo que es mejor para nosotros. No sé cuándo decidiremos, no tenemos un plazo para ello y no haremos nada hasta estar totalmente preparados. Estamos estudiando a todos los candidatos a día de hoy", puntualizó Guenther Steiner, jefe de equipo de la escudería a Sky Sports.

Además del alemán, Haas estudia otros candidatos, viejos conocidos del circuito: Antonio Giovinazzi y Nico Hülkenberg. En el caso de no continuar, la única alternativa real para Schumacher, hoy, es volver a Williams, donde reconocen tienen las puertas abiertas a un retorno para iniciar un proyecto de largo plazo.