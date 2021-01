Chileno Ruy Barbosa regresa a Honda y va a por el Grand National Cross Country de Estados Unidos

Ruy Barbosa, destacado piloto chileno, dejará de competir en el Mundial de Enduro FIM y se enfocará en el campeonato estadounidense Grand National Cross Country, conocido por sus siglas GNCC, con 13 fechas sobre una moto Honda CRF 250 RX 2021.

Por las nuevas circunstancias del Covid-19, para el piloto nacional se hace más seguro continuar participando en el primer nivel del motociclismo internacional en Estados Unidos y no en Europa, donde aún existe mucha incertidumbre por la pandemia. No así en Norteamérica, cuyo torneo 2020 no se vio mayormente afectado en su realización.

Ruy Barbosa integrará el Team Phoenix Racing Honda de gran presencia y soporte, no solo en el GNCC, sino que también en el Supercross y Arenacross americano. El piloto tomará parte en la categoría XC2 motos de 250cc.

“Estoy muy agradecido de todo el apoyo que me brindó durante seis años la fábrica Husqvarna, contando siempre con la mejor máquina. Ahora inicio un nuevo camino con Honda, moto que conozco muy bien, porque en ella me inicié a los 5 años de edad. Así que ya estoy trabajando y conociendo la nueva máquina”, comentó Ruy.

Por lo acontecido durante 2020, un año muy irregular por la pandemia, Ruy Barbosa tendrá como único objetivo estar entre los tres primeros lugares en su categoría en Estados Unidos. Sin embargo, no descarta regresar al Campeonato Mundial en Europa una vez que la situación mundial se normalice.

El GNCC consta de un calendario de trece carreras.

“Mi mayor objetivo es volver a ganar un título mundial, pero esperaré a que todo se normalice. Por ahora, el equipo cree que correr en Estados Unidos es la mejor alternativa. El año pasado competí durante un par de fechas y me fue bien. El nivel de pilotos es fuerte y los circuitos son muy exigentes y variados. Serán 13 fechas entre febrero y octubre”, comentó el piloto.

El campeonato GNCC hoy es el más importante y prestigioso certamen de Enduro en Estados Unidos. Consta de 13 carreras en el año en la Costa Este de Norteamérica, partiendo el 20 de febrero, donde intervienen cientos de pilotos en las diferentes series de dos y cuatro ruedas.

Barbosa también tomará parte en otro campeonato llamado Sprint Enduro que tiene un formato parecido al europeo con la finalidad de estar preparado para representar a Chile en los Six Days de septiembre 2021, en Italia, con el fin de estar entre los tres primeros en la serie Junior y luchar con la selección chilena para ser Top 5.