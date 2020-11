¡Gigante! Ruy Barbosa es subcampeón Junior 1 en Mundial de Moto Enduro FIM pese a una dura lesión

El subcampeonato en la categoría Junior 1 conquistó el chileno Ruy Barbosa luego de finalizar este domingo el Campeonato Mundial de Moto Enduro FIM bajo una intensa lluvia en uno de los circuitos más complejos del certamen en Marco de Canaveses.

En las nueve especiales disputadas, Barbosa tuvo una buena actuación ganando el Cross 3 y siendo segundo en el Enduro 3, pero sin poder alcanzar al nuevo campeón, el finlandés Roni Kytonen, quien se llevó la corona para su país con 144 unidades, contra 124 del piloto nacional, quien en las dos últimas fechas corrió lesionado del hombro y codo derecho, lo que le impidió hacer mejores presentaciones.

“Se terminó esta temporada, quizás la peor que he tenido por el tema de los resultados. Saqué un segundo lugar en la Junior 1 y un sexto en la Junior general, pero no era lo que esperaba. Estoy hecho para ganar y me la jugué todo para ser campeón este año, pero no se dieron las cosas pese a las lesiones”, explicó Ruy Barbosa de 21 años.