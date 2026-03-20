Santiago Morning sigue sumando nombres de jerarquía para la disputa de la Segunda División. El cuadro microbusero ahora comandado por Esteban Paredes buscará el ascenso para retornar a la Primera B.

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Con “Visogol” como máximo referente en la banca de dirección, el objetivo es meterse en la parte alta. Por lo mismo, se ha hecho hincapié en un mercado de fichajes de palabras mayores para la categoría. Nombres como Nicolás Palomo, David Montoya, Marcelo Jorquera, Kevin Rojas, Juan Cruz Bolado, Cristián Magaña, y Carlos Muñoz han sido parte de los nuevos nombres para este 2026.

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Pero este viernes se confirmó un refuerzo de experiencia para afianzar el medio campo del equipo. Esto tiene relación con Fernando Manríquez, que disputó la temporada 2025 pero que había quedado renegado y hasta se especuló con su salida del club. Sin embargo, las negociaciones llegaron a buen puerto y renovó por una temporada más.

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“Hay renovaciones que consolidan nuestro proyecto deportivo e institucional. Confirmamos con orgullo que Fernando Manríquez continuará en casa una temporada más”, detalló Santiago Morning por la permanencia del jugador de 42 años.

Manriquez que fue campeón en la Primera B con Santiago Morning y Coquimbo, y además ganó la Copa Chile con Universidad de Concepción, sigue como líder del grupo y uno de los jugadores de mayor confianza para Esteban Paredes dentro de la cancha.

Fernando Manríquez jugó en la despedida de Esteban Paredes, y ahora será dirigido por “Visogol” en Santiago Morning

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“Representa la experiencia y el compromiso que buscamos transmitir en cada categoría de nuestro club. Porque la identidad de un club se construye con personas que sienten los colores como él”, sentenciaron.

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¿Cuándo juega Santiago Morning?

Santiago Morning ahora en la Segunda División tendrá su debut el 22 de marzo en el Estadio Municipal de La Pintana. El duelo a las 18:00 horas será ante Colchagua. Luego tendrá dos salidas consecutivas: primero ante Provincial Osorno el 5 de abril y luego el 12/4 frente a General Velásquez.

En resumen:

Esteban Paredes lidera como entrenador el proyecto de Santiago Morning en la Segunda División 2026.

El mediocampista Fernando Manríquez, de 32 años, renovó su contrato por una temporada con el club.

El equipo microbusero debuta ante Colchagua el 22 de marzo en el Estadio Municipal de La Pintana.