El pasado jueves 19 de marzo, la Conmebol llevó a cabo el esperado sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde se conocieron los rivales que tendrán Coquimbo Unido y Universidad Católica.

ver también Fecha y hora confirmada: El fixture de la UC y Coquimbo Unido en Copa Libertadores

Es en ese contexto donde se confirmó los partidos que se transmitirán por TV abierta en Chile durante la fase grupal, donde surge una importante polémica: serán seis encuentros, pero solo tres de ellos con equipos chilenos, y todos corresponden a la UC. Es decir, únicamente la “franja” irá por CHV, mientras que Coquimbo no contará con televisación gratuita.

La UC va por TV abierta, Coquimbo al pagado:

De acuerdo a la información entregada por Conmebol, CHV transmitirá solamente tres encuentros de Universidad Católica en la fase de grupos del certamen Conmebol: vs. Boca Juniors por la fecha 1, vs. Barcelona SC por la fecha 3 (visita) y nuevamente vs. Barcelona SC por la jornada 5 (local).

En tanto, los otros partidos tendrán a diferentes animadores, como el Flamengo de Pulgar, Rosario Central de Vicente Pizarro o Estudiantes de La Plata, entre otros, situación que ha generado malestar entre los hinchas nacionales en redes sociales.

Los partidos de Copa Libertadores que van por CHV

FECHA 1: Universidad Católica vs. Boca Juniors el martes 7 de abril a las 20:30 horas de Chile.



FECHA 2: Flamengo vs. Independiente de Medellín el jueves 16 de abril a las 21:30 horas de Chile.



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FECHA 3: Barcelona SC vs. Universidad Católica el miércoles 29 de abril a las 19:00 horas de Chile.



FECHA 4: Rosario Central vs. Libertad el martes 5 de mayo a las 18:00 horas de Chile.



FECHA 5: Universidad Católica vs. Barcelona SC el jueves 21 de mayo a las 20:30 horas de Chile.



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FECHA 6: Estudiantes de La Plata vs. Independiente de Medellín el martes 26 de mayo a las 20:30 horas de Chile.



¿Dónde ver en vivo por TV y ONLINE la Copa Libertadores 2026 en Chile?

Este 2026 será el último período en el que el máximo torneo de clubes de la Conmebol será transmitido por TV en Chile a través de CHV. A esta señal de TV abierta se suma ESPN, en sus otras señales como ESPN Premium y ESPN 2, entre otros.

Además, por streaming podrás verlo completamente en vivo a través de la plataforma Disney+, en su plan Premium, y también de forma gratuita mediante la app Pluto TV y las plataformas online de CHV, como CHV Web y su canal de YouTube.

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En resumen