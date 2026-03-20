Este sábado hay acción importante para un chileno en la Liga de España. Esto porque el Elche de Lucas Cepeda recibe en su estadio al RCD Mallorca por la jornada 29 del certamen hispano.

ver también Bragarnik le avisa a Lucas Cepeda si Elche desciende: “Hacerse cargo de su responsabilidad”

Encuentro clave para el conjunto del ex Colo Colo, que no lo pasa nada de bien en España, registrando doce partidos sin ganar, sumando todas las competiciones, y ha ido quedando relegado en la tabla de posiciones. Actualmente se encuentra en zona de riesgo, ocupando la 18° posición con 26 unidades , dos menos que el Alavés, equipo que hoy se estaría salvando del descenso.

Lejos de repetir la titularidad como lo hizo ante el Real Madrid, en la previa los reportes indican que el DT del Elche, Eder Sarabia, no piensa en el chileno desde el primer minuto y figuraría como alternativa. Conoce todos los detalles del encuentro a continuación.

Probables formaciones Elche vs. Mallorca

Elche: Dituro; Bigas, D. Affengruber, Chust; Valera, Febas, Aguado, Diangana, Sangaré; Silva, Mir.

Dituro; Bigas, D. Affengruber, Chust; Valera, Febas, Aguado, Diangana, Sangaré; Silva, Mir. Mallorca: Román; Lato, Valjent, Raíllo, Maffeo; Darder, Mascarell, S. Costa, Torre, M. Joseph; Muriqi.

¿A qué hora juega Elche vs. Mallorca por La Liga?

El partido entre Elche y Mallorca se juega este sábado 21 de marzo a partir de las 10:00 horas de Chile , en el estadio Manuel Martínez Valero.

Lucas Cepeda sería alternativa en el duelo ante Mallorca. (Foto: Angel Martinez/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver por TV y ONLINE al Elche de Lucas Cepeda?

El partido entre Elche y Mallorca por La Liga de España irá EN VIVO por TV en Chile a través de la señal de ESPN 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Además, podrás verlo EN VIVO y de forma online a través de la plataforma de streaming Disney+, exclusivo para suscriptores del plan Premium.

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones de La Liga de España