La historia de Omar Abdulkadir Artan marcó la previa del Mundial 2026. Y es que el juez, uno de los 52 seleccionados por la FIFA para la Copa del Mundo, se quedó sin torneo tras ser deportado por Estados Unidos.

El árbitro somalí llegó al país norteamericano días antes de que comenzara la cita, pero fue sometido a un interrogatorio de 11 horas, detenido en una celda y más tarde enviado en un vuelo fuera del país.

“Siempre intentamos encontrar soluciones, pero no somos los reyes del mundo que pueden gobernar sobre Gobiernos y fuerzas policiales. Somos una organización con los medios que tenemos para hacer todo lo posible”, fue la reacción de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a la situación.

La polémica comienza a quedar atrás y el juez recibe una linda noticia. Después de ser recibido como un héroe en el aeropuerto de su país, UEFA confirmó que Omar Abdulkadir Artan arbitrará en la final de la Supercopa europea.

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La revancha de Omar Abdulkadir Artan: arbitrará en la Supercopa de Europa

“Tras conversaciones con su confederación hermana, la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la UEFA ha designado al árbitro somalí Omar Artan para dirigir la Supercopa de la UEFA de 2026 entre el Paris Saint-Germain y Aston Villa FC“, informaron desde Europa.

El duelo está programado para el próximo miércoles 12 de agosto en Salzburgo, Austria. Será una nueva instancia internacional para el juez, quien suma presentaciones en la Liga de Campeones de la CAF, la Copa Africana de Naciones y el Mundial Sub 20 que se jugó en Chile en 2025.