Deportes La Serena tuvo un complejo 2025 donde no logró la clasificación a ninguna de las competencias internacionales, situación que buscan revertir este 2026 donde ya han anunciado a importantes refuerzos y ahora se sumaría uno más desde Argentina.

El experto en movimientos del mercado de fichajes, Uriel Lugt, reveló en sus redes que Rafael Delgado se suma al conjunto Granate. “Llega en condición de libre y firmará su contrato por un año“, escribió en la publicación.

La carrera de Rafael Delgado

El lateral izquierdo de 36 años comenzó su carrera en Rosario Central, para luego pasar por clubes como Estudiantes de la Plata y Defensa y Justicia de la liga argentina.

El 2018 suma su primera experiencia internacional al fichar con Atlético Nacional de Colombia donde jugó una temporada, regresando a la Liga Argentina en 2018 donde regresó a Defensa y Justicia con quienes levantó la Copa Sudamericana en 2020, sumando pasos por Colón de Santa fe, donde jugó entre 2019 y 2023, con quienes logró la Copa de la Liga.

Rafael Delgado llega al Granate. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

La Serena se refuerza

El cuadro granate se renovó con todo y anunció a su cuerpo técnico hace algunas semanas, donde el histórico del fútbol chileno, Felipe Gutiérrez, será el Director Técnico, mientras que Germán Lanaro y Emiliano Fleitas serán su ayudante técnico y preparador físico respectivamente.

El conjunto anunciólas renovaciones de Ángelo Henríquez y Andrés Zanini, mientras que entre los refuerzos que llegan está el arquero argentinoFederico Lanzillotta, el centrocampista Milovan Velásquez, el mediocampista Matías Marín, el zaguero Yahir Salazar, el latero Joaquín Gutiérrez, el volante Gonzalo Escalante y en el ataque se sumó Alexander Oroz.