Tuvieron que pasar 20 años para que Chile volviera a ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Ahora celebra gracias a Francisca Crovetto. La deportista nacional, campeona panamericana, ganó el oro en el tiro skeet de París 2024 y le puso fin a una larga sequía que tenía el país.

En Chile, la definición por la medalla dorada, donde Crovetto peleó contra la británica Amber Jo Rutter, fue seguida desde Arica a Magallanes. En Francia, los deportistas que siguen en la capital tampoco pudieron despegar los ojos de la pantalla. Y la celebración del Team Chile fue épica.

Natalia Duco, quien compite en París 2024 recién el jueves 8 de agosto, lideró los festejos. Para eso, le pidió ayuda a Nicolás Massú. Y cómo no: hace 20 años, fue doble campeón olímpico en Atenas 2004. El ceacheí de uno de los grandes deportistas de nuestra historia fue notable.

“¡Oro olímpico de la mujer más grande del deporte chileno! ¡Historia, señores! ¡Esto es lo más grande que hay! Francisca Crovetto es oro olímpico”, escribió Natalia Duco en sus redes sociales.

La palabra de Francisca Crovetto tras el oro en París 2024

Después de ganar el oro en tiro skeet, Francisca Crovetto habló en conferencia de prensa. “Estoy muy agradecida de esta oportunidad que me ha dado la vida. Agradecida del trabajo y de todas las personas que me han ayudado. Agradezco a Chile porque desde los Panamericanos he sentido, me marcaron mucho”, dijo.

“Tenía mucho miedo después de eso, no sabía si sería capaz de aguantar la presión. Pero la gente encima mirando, gritando, es lo que me ayudó a ganar los Panamericanos y hoy los Juegos Olímpicos”, agregó.

