El Pitbull no se ha ganado el aprecio de la hinchada xeneize en esta segunda pasada por el club. No le perdonan ninguna.

Es que no le tienen paciencia. Gary Medel no deja de ser tema en Boca Juniors. Pese a que el Pitbull no jugó ante San Lorenzo, en el cuadro xeneize siguen siendo críticos con su arribo.

Ni media temporada lleva y ya perdieron la paciencia con él. A pocos partidos de su debut, Gary Medel sigue siendo tema de discusión en Argentina. Los hinchas xeneizes no soportan su irregularidad y festejan cuando no se hace presente en Boca.

Por eso mismo, el triunfo de Boca Juniors ante San Lorenzo es un triunfo para los haters del chileno. No solamente porque vio desde la banca la victoria bostera, sino que, además, Anselmino hizo un muy buen partido en su lugar.

Las críticas se vieron incrementadas en este último tiempo debido a una noticia que llega desde el archirrival. River Plate viene de asegurarse con Marcos Acuña, campeón del mundo, haciendo una tremenda contratación de mitad de año.

Los hinchas explotaron

Esta llegada del mundialista argentino no dejó indiferente a los hinchas del Xeneize. En seguida se multiplicaron las publicaciones en las que se comparaba su llegada con los refuerzos traídos por Riquleme en Boca.

“Tenemos la peor dirigencia del país”, comentó el usuario @Thiagozrt en X. Mismas palabras repetidas tantas ocasiones, como @JeroSebastian12, quien, al poner una foto con las contrataciones de River, señaló: “Y acá las ratas inmundas te traen a Gary Medel”.

No le perdonan ninguna a Medel. El Pitbull ha ido perdiendo la confianza en Boca Juniors. De hecho, este domingo se sentó en la banca, algo que Diego Martínez no había hecho anteriormente.

Con 37 años, Gary Medel llegó a Boca Juniors con la esperanza de aportar experiencia y entrega a la zaga del elenco xeneize. Su pelea con un juvenil y su bajo rendimiento no le han valido, no obstante, ningún aprecio de la hinchada.