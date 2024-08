Williams Alarcón y Rodrigo Echeverría se ganaron a la hinchada de Huracán en el fútbol argentino. Ambos vienen de ser fundamentales en el triunfo sobre Belgrano del pasado fin de semana. El plantel, en tanto, también está encantando con los chilenos.

Wanchope Ábila lo dejó claro en una entrevista que otorgó al programa Paren La Mano, donde conversó sobre qué lo ha sorprendido en su llegada a Huracán. Ahí, el delantero que arribó al Globo a principios de julio explicó por qué la dupla chilena está destacando en el equipo.

“Hay muchos chicos que juegan muy bien, por algo están ahí, pero ellos dos me sorprendieron. No es lo mismo verlo por tele que por el día a día. Lo que más me sorprendió es que hacen todo: atacan, defienden, te pegan, te charlan, te cargan… Me gusta eso, encima son piola”, dijo.

“Nunca estuve del lado de (la enemistad) de Argentina-Chile, esa pelotudez no me interesa. Pero son buenos chilenos, son de la tanda buena”. El panel luego habló de “la tanda mala de chilenos”, refiriéndose a quienes ganaron las dos Copa América. “Pero son los más buenos, los más pillos”, defendió Ábila.

El momento de Williams Alarcón y Rodrigo Echeverría en Huracán

El buen presente de Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón en Huracán, donde forman el mediocampo titular en la Liga Profesional de Argentina, no pasa desapercibido. Hace unos días, Ricardo Gareca se reunió con ambos, en reuniones separadas, de cara a las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Gareca nos explicó lo que él quería y le dimos nuestros puntos de vista, eso va a servir mucho. Lo principal es hacer un buen grupo, eso hace todo más fácil para ir a conseguir buenos resultados”, contó Echeverría sobre las reuniones con el DT de la Roja.

