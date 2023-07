Luis Suárez está en conversaciones para unirse a Lionel Messi en el Inter Miami y Gremio ya comienza a buscar a su posible reemplazante. Es así como, según el periodista brasileño Rafael Pfeiffer, el elenco brasileño puso sus ojos sobre el chileno Diego Valencia.

En su canal de YouTube, el comunicador afirmó que Gremio quiere fichar al ex Universidad Católica y que hay grandes posibilidades para su arribo. “Lo intentaron contactar a inicios de este año, pero no logró avanzar en esa negociación. Ahora, Gremio vuelve a la carga”, dijo.

Pese a que no tuvo un buen semestre en Salernitana, donde jugó 12 partidos y no anotó ningún gol, Pfeiffer afirmó que Gremio ya envió una propuesta. “Como no tiene pasaporte europeo, ocupa una plaza extranjera en Salernitana y ven con buenos ojos usar esa vacante en otro jugador”.

“El club entiende que Valencia necesita nuevos aires. Gremio tiene un grupo de empresarios intermediarios y ellos llevaron una propuesta al Salernitana, y ahora están esperando. Es una posibilidad real de que llegue Diego Valencia”, agregó Pfeiffer.

“Por más que un jugador quiera establecerse en el fútbol europeo, por la información que pude recopilar, él está convencido de que volver al fútbol sudamericano y llegar a un equipo que está compitiendo el Brasileirao puede ser un nuevo comienzo. Es un jugador joven, de apenas 23 años”, sumó.

“También estaría más cerca de la selección chilena a poco del periodo de las Eliminatorias al Mundial 2026. Todo esto fue presentado por el jugador y se envió una propuesta al Salernitana, que ve una posibilidad para que retorne al fútbol sudamericano”, cerró.