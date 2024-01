En un movimiento estratégico para recuperar la confianza perdida en España, Ben Brereton hizo su presentación oficial con Sheffield United, cuadro de la Premier League, donde se mantendrá hasta el final de la presente temporada, donde incluso ya recibió elogios.

Pero también hay gente que critica este paso del atacante chileno-inglés, pues no rindió a la altura de las expectativas que se generaron en Villarreal, tal es el caso del ex volante Jorge Valdivia, que durante su comparecencia en ESPN se refirió a este traspaso.

Si bien enfatizó en que “lo de Brereton fue una decisión acertada“, y sostiene que “salió de un equipo que no lo estaba usando, que no confiaba en él y lo sintió, no sólo del club sino de los entrenadores”, el Mago repasó al delantero por no poder adaptarse a las nuevas exigencias en su carrera.

“Al salir de España, Ben suelta una mochila que no la supo manejar, no supo manejar este cambio de país, el cambio de fútbol; pensamos que iba a ser más competitivo en España, pero ahora encuentra un equipo en la Premier, lo que es muy bueno”, agrega Valdivia.

¿Cómo fue el paso previo de Brereton en Villareal?

El atacante llegaba como gran fichaje, y estuvo muy lejos de su mejor nivel, de hecho con tres entrenadores distintos, no fue capaz de ganarse un lugar en el 11 titular, por lo que el club español tomó la decisión de cederlo a la Premier League.

En su primer semestre con el Submarino Amarillo, Brereton disputó un total de 568 minutos en cancha durante 20 encuentros en tres competencias distintas, a nivel local y europeo, donde no recibió goles ni asistencias.

¿Cuándo vuelve a jugar Sheffield United?

Tras su clasificación a la siguiente ronda de la FA Cup, el cuadro de Brereton tendrá una semana de “descanso” previo a retomar su camino en la Premier League, donde busca zafar del descenso, y volverá a jugar el domingo 21 de enero, cuando reciban al West Ham United, desde las 11:00 horas (de Chile).

