U de Chile afronta duelo vital para anotarse un exitoso año 2025. Al frente, las semifinales de Copa Sudamericana ante el potente Lanús de Argentina, que viene de dejar afuera al Fluminense de Brasil.

Pero ambos equipos ya chocaron en el pasado por el mismo torneo y en llave de eliminación directa. Ahí, los argentinos eliminaron a los azules tras ganas 4-0 la ida en Argentina y perder 1-0 la vuelta en Chile.

Precisamente, ese duelo en el Estadio Nacional no alcanzó para remontar la llave ante el Lanús que terminaría siendo campeón. Eso sí, la U logró ganar y en ese plantel hay un jugador que repite el plato para esta tarde en Ñuñoa.

Así formó la última U de Chile que le ganó a Lanus

U de Chile le ganó 1-0 a Lanús en la Copa Sudamericana del 2013 (derrota 4-1 en el global), donde en el Estadio Nacional fue Charles Aránguiz quien anotó. Justamente, el Príncipe será titular hoy, 12 años después.

En aquella jornada, los azules la tenían difícil para remontar la goleada sufrida en Argentina, por lo que el gol de Charles quedó solo para las estadísticas. De ese plantel, aún hay juagdores vigentes en el fútbol chileno.

Ese día, la U formó con Luis Marín en el arco; Juan Ignacio Sills, Osvaldo González y José Rojas en defensa; Paulo Magalhaes, Charles Aránguiz, Sebastián Martínez, Roberto Cereceda y Gustavo Lorenzetti en mediocampo, Isaac Díaz y Patricio Rubio en ataque.

Para el compromiso de esta tarde noche en Ñuñoa, el equipo de Gustavo Álvarez saldrá con lo mejor que tiene a la cancha. Y ahí, en ataque será la gran novedad que ya sacó ronchas por la decisión del DT.

