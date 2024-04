El calor de Tarija no es un factor tan relevante como la altura a la que juegan varios equipos bolivianos. Es por eso que Tomayapo no cuenta con la misma ventaja que equipos como The Strongest o Always Ready, cuando hacen de local.

Pese a eso, el club del sur boliviano se las ha arreglado para avanzar y llegar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Fue sexto del torneo boliviano del 2023 y se ganó la posibilidad de enfrentar en primera fase a Jorge Wilstermann. El partido terminó sin goles y se definió a favor de los tarijeños desde los doce pasos.

Es por eso que Tomayapo está en la fase de grupos del torneo continental. Al frente tiene rivales de temer: Internacional de Porto Alegre, Belgrano y Delfín.

Precisamente, de local ante Belgrano, los bolivianos no pudieron ratificar su localía y terminaron cayendo por 2-0, con un tanto con olor a empanada de pino y anticucho.

Gol chileno

Facundo Lencioni había puesto arriba a los cordobeses a los 17′ de juego. Pero la alegría de ir arriba pronto se vería empañada por la roja que se ganó Nicolás Merioni, tras perder un balón en la salida y derribar a un atacante boliviano (28′).

Con uno menos durante la inmensa mayoría del partido, sería difícil mantener un resultado intacto. Pese a ello, los cambios propuestos por el DT del cuadro cordobés, Juan Cruz Real, permitieron aguantar.

Fue precisamente en una movida de ajedrez que Esteban Rolón dejó la cancha en favor del chileno Matías Marín. El ex Santiago Wanderers y O’Higgins ingresó a los 73′ y le bastaron solo diez minutos para inscribirse en el marcador.

A través de un tiro libre, el chileno la clavó en el ángulo derecho de la portería del meta boliviano, desatando la alegría de sus compañeros y el alivio de llevarse tres puntos a Argentina. Golazo del chileno.