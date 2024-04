Un gran condoro se mandó Gabriel Arias en el duelo de Coquimbo y Racing jugado en el Francisco Sánchez Rumoroso, válido por la tercera fecha de la Copa Sudamericana.

El portero no fue capaz de parar un pase de García Bosso y la pelota terminó ingresando al arco, en el blooper más grande en lo que va del torneo continental.

A pesar de ese fallo, el seleccionado chileno recibió un espaldarazo grande por parte de sus compañeros. Y uno de ellos fue Santiago Solari, hermano del Pibe que brillara en Colo Colo hace algunos meses.

El delantero de Racing, que además convirtió un gol en Coquimbo, manifestó que “todos sabemos que Gabi tiene una fortaleza mental que lo hace mantenerse en gran nivel”.

De hecho culpó al terreno de juego. “La cancha estaba mala y rápida, ese fue su atenuante y con razón. Fue mala suerte. Ya está. Pero fuimos a buscar el triunfo y lo conseguimos”, agregó Solari.

Solari celebra su gol en Coquimbo (Imago)

Racing destaca a Coquimbo

A Racing le costó llevarse el triunfo desde la IV Región, lo que para Solari se debió al buen nivel exhibido por el conjunto pirata en condición de local.

“Cuando jugamos de visitante el rival también juega. Y hay que saber manejar los tiempos del partido. Hoy tocó hacerlo”, destacó lo hecho por el equipo del Nano Díaz.

Sobre su gol no quiso ahondar, destacando que “más que mi rendimiento, me enfoco en lo grupal. Venimos creciendo colectivamente, con un juego cada vez mejor. Y cuando el partido no está cómodo, lo sabemos sufrir”.

