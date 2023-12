¿Se pone el turbante? El humo no es solamente un producto nacional, sino que traspasa fronteras. “Fumée” dirían en francés y “dukhan” en árabe. Aunque, es difícil que los medios saudíes y galos hayan titulado con esas palabras para referirse a la posible transferencia de Kylian Mbappé al fútbol de Medio Oriente.

Es que las alarmas instaladas en el techo del PSG anunciaron le presencia de humeantes noticias llegadas a la capital francesa. Esto, luego de que Michael Emenalo, actual director de la Liga Profesional Saudí advirtiera un acercamiento con el francés, de cara al mercado del verano europeo.

“Es una conversación abierta, pero no sabemos qué quiere hacer. Nuestra posición es muy clara: todos estos jugadores saben cuál es nuestra posición. Si hay interés en ser parte de lo que estamos tratando de construir ahora o en el futuro, no podemos rechazar la oportunidad de ver si Mbappé puede unirse a nosotros. Kylian es alguien que me gusta como jugador”, dijo el también ex director deportivo del Mónaco y el Chelsea.

Si bien este acercamiento ocurrió el verano pasado, no se descarta que Donatello siga siendo parte del radar del fútbol de Medio Oriente, que ya cuenta con figuras de la talla de Cristiano Ronaldo y de Neymar.

Internacional con la selección nigeriana en los noventa, Emenalo se ha transformado en un nombre de relevancia desde que dejó el fútbol, a principio de la primera década del nuevo milenio.

Ahora, el africano habla como uno de los personajes de importancia de la Liga Saudí, por lo que es uno de los que recurrentemente se enfrenta a los micrófonos cuando hay que referirse al ascendente fútbol árabe.

¿Cuán profunda fue la conversación con Kylian Mbappé?

Según Emenalo, la intención de la Liga Saudí por hacerse con los goles del galo, es real, por lo que no habría que descartar del todo que pudiese ser una de las posibilidades futuras del goleador de la final del último Mundial. “No puedo decir qué tan profunda fue la conversación, pero había un claro interés, siempre que él estuviera dispuesto a venir y un club estuviera dispuesto a hacerle un espacio”, aseveró Emenalo.

En la plenitud de su carrera, Kylian Mbappé ya es sondeado por una liga que, se supone, es de aquellas a las que llegan los jugadores grandes en el ocaso de su vida futbolística. Esto, no solamente supone una oportunidad de grandes ingresos económicos para el jugador galo, sino que también habla de cómo el fútbol puede tener, a futuro, una nueva liga relevante a nivel mundial.

¿Cuántos goles lleva Kylian Mbappé en la actual Ligue 1?

El delantero de la selección francesa ha anotado 15 tantos en 14 partidos en la Ligue 1, por lo que va muy bien encaminado para superar la marca de la temporada pasada, donde consiguió 29 tantos.

¿Dónde debutó Mbappé?

Donatello fue, durante tres años, una de las figuras del AS Mónaco, escuadra en la que hizo su debut como jugador.