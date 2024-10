Las Eliminatorias de Conmebol se han catalogado como las más difíciles del planeta. Con diez selecciones que pelean palmo a palmo, cada vez es más complicado afianzarse con un lugar en el próximo mundial.

Pese a que en esta ocasión los cupos aumentaron, la diferencia sigue siendo mínima salvo el caso de Argentina que es puntero absoluto con 19 unidades. Por el contrario, la Roja vive un momento complejo con tan solo 5 puntos en nueve partidos disputados.

Un nivel de competencia que ha sido destacado hasta en Europa. A tal punto que José Mourinho defendió en su minuto a clasificatorias de esta parte del mundo.

“Los partidos del clasificatorio de Europa me aburren, mientras que, los de Sudamérica me motivan. A mí me gusta jugar al fútbol en serio y no solo por jugar, y en el clasificatorio sudamericano se juega en serio (…) Yo creo que en América del Sur las Eliminatorias son verdadera competencia”, recalcó el portugués en 2017.

La selección más complicada de las Eliminatorias

Pero ahora Gustavo Álfaro decidió abordar el tema y eligió a la selección más complicada de las Eliminatorias Conmebol. Lo que sorprendió, especialmente porque su elección no fue ninguno de los grandes como Argentina, Brasil o Uruguay.

“Son todos rivales directos. Pero este martes contra Venezuela es el partido más duro, más difícil, que nosotros vamos a tener en toda la eliminatoria”, indicó de entrada el trasandino.

“Será un partido de mucha demanda física, de mucha demanda de concentración, de mucha demanda futbolística, de mucha demanda de un montón de factores, que es imposible prepararlo en una práctica y media”, advirtió dejando de lado lo que fue enfrentar a los pentacampeones o la albiceleste.

Cabe consignar que Paraguay recibe a Venezuela este martes 15 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Defensores del Chaco. Los guaraní marchan octavos con diez unidades, mientras que la vinotinto está un lugar más arriba con 11 puntos.