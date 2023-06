Jorge Sampaoli y la bochornosa goleada sufrida por Flamengo: "No tengo explicaciones"

El Flamengo de Jorge Sampaoli sufrió una dura derrota en el Brasileirao. El Mengao cayó ante Bragantino en el Brasileirao y perdió la posibilidad de acercarse a la cima del torneo.

4-0 fue el marcador para el equipo de Red Bull, donde es ayudante técnico Claudio Maldonado. Erick Pulgar que venía de jugar por la Selección de Chile, comenzó en la banca e ingresó en el minuto 46, mientras Arturo Vidal, que también estuvo en la convocatoria, se quedó con el peto de suplente todo el encuentro.

“Estoy sorprendido por lo que aconteció, prácticamente mi equipo no estuvo en la cancha. No creo que los jugadores hayan estado tan incómodos en el campo de juego. Los hinchas tienen el derecho de reclamar por una actuación como esta“, confesó Jorge Sampaoli en rueda de prensa tras el encuentro.

Fin a la buena racha de Flamengo

Flamengo venía en alza, ya que sumaban cinco encuentros sin perder. Claro que esta derrota nuevamente trae fantasmas de una temporada irregular, además de que la hinchada del Mengao se caracteriza por ser muy exigente.

“No tengo explicaciones, llegué con mucha ilusión a este partido, pero nuestro equipo fue superado por el rival claramente. Ya analizaremos con más detenimiento lo que aconteció, pero la realidad es que Flamengo no encontró nunca la posibilidad de emparejar el juego“, aseguró Sampaoli. El Mengao quedó en el 4° lugar del Brasileirao con 19 puntos. El líder es Botafogo con 27 unidades.

Para cerrar, el casildense no quiso hacer criticas individuales sobre la derrota sufrida e hizo un mea culpa por el sistema táctico que usó para la visita al Red Bull Bragantino. “Sería injusto analizar puntualmente a un jugador. La faceta individual no detonó la realidad del partido, sino la faceta colectiva. Nuestro planteo 3-1-3-3 no generó nunca juego, tuvimos muchas pérdidas de balón”, indicó.

Bien dicen que las penas del fútbol se pasan con fútbol. El Flamengo con Erick Pulgar y Arturo Vidal vuelve a jugar este domingo 25 de junio a las 17:30, cuando visiten a Santos en Vila Belmiro. Será la oportunidad de encontrar revancha para Sampaoli y sus dirigidos.