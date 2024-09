River Plate apenas consiguió un empate 0-0 ante Independiente en el torneo argentino, resultado que refleja el complejo momento que atraviesa el elenco Millonario en esta etapa de transición que vive Marcelo Gallardo.

Así lo reflejó el periodista e hincha de River Ernesto Provitilo, quien en una columna escrita en TyC Sports manifiesta la preocupación que hay de cara a los cuartos de final de Copa Libertadores, contra Colo Colo.

“Van pasando los partidos de este nuevo ciclo de Marcelo Gallardo y la pregunta empieza a ser más frecuente entre los hinchas: ¿cuándo podrán observarse atisbos de mejora?”, es lo primero que plantea.

Luego apunta a que el único avance se ve en la defensa. “Este River está bien para la lucha, se mete en ese barro, pone la patita, está preparado. Cerró el partido con los cuatro de atrás con amarilla, no tuvo problemas en esa fase del juego”, asegura Provitilo. El problema viene de la mitad hacia arriba.

River Plate apenas empató 0-0 contra Independiente en el torneo argentino

River falla en el ataque

Asegura el comunicador que el mediocampo es muy pobre. “River no tiene jerarquía en el medio. Pero la cosa no queda ahí. Falta, desde hace tanto, ese volante mixto que resolvía muchas cosas en fases de transición y, además, los chicos muy chicos y los grandes no tan grandes no están jugando bien”.

“River no logra generar juego. No pone a los volantes en el área. No logra juntar pases. No hay fluidez. Las triangulaciones emergen por momentos y se esfuman la mayoría del tiempo. Hoy el Muñeco no le está encontrando la vuelta”, agrega.

También apunta a que en delantera el elenco Millonario es dependiente de que esté prendido el colombiano Miguel Borja, el único que en la actualidad marca diferencias.

“Si a Miguel Borja se le seca un poco la pólvora, no habrá goles sin contexto que abran partidos. Por más Colidios, Solaris o incluso Bareiros a los que les quieras echar mano”, señala en referencia a otros delanteros que pasan por un bajo nivel.