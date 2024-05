DT de River Plate se rinde a los pies de Paulo Díaz: "Me despierta admiración"

Si hay una palabra que puede definir el actual nivel que muestra el chileno Paulo Díaz en River Plate, esa es “escandaloso”. Es que el buen rendimiento que exhibe en cada juego no sólo despierta elogios en los hinchas y expertos argentinos, sino también en su propio equipo.

No es para menos. Basta con ver el desempeño colosal que tuvo el nacional en la goleada ante Central Córdoba, en el comienzo de la Liga Argentina, donde al momento de su reemplazo, recibió una ovación de pie por parte de más de 80 mil personas en el Estadio Monumental.

Quien también se suma a la larga lista de personalidades que rinde culto a Paulo Díaz es su propio entrenador en River, Martín Demichelis. El ex futbolista de Bayern Múnich y Manchester City no ocultó sus sentimientos hacia el futbolista chileno.

Los elogios del DT de River Plate a Paulo Díaz

Luego del triunfo por la liga local, el estratega Millonario manifestó sobre la ovación que nacional en Núñez que “me alegra por él, hace tiempo está en un buen nivel“.

“Me despierta admiración al haber sido marcador central y jugar en esa posición, pero es un mérito de todo el grupo. Sin el apoyo de los compañeros no estaría así, aunque considero que no tenemos que ponerle un techo“, sostiene Demichelis sobre Paulo Díaz.

¿Cuáles son los números de Paulo Díaz en River?

En agosto del 2019, el central llegó al cuadro Banda Sangre, proveniente del Al-Ahli de Arabia Saudita, y su rendimiento con el correr de los años ha ido al alza, tanto así que hoy es uno de los referentes del equipo que dirige Demichelis.

Desde su arribo a River hasta la actualidad, a nivel local e internacional, Paulo Díaz acumula un total de 13.106 minutos en cancha durante 157 cotejos, en los que anotó ocho goles, realizó dos asistencias, recibió 31 tarjetas amarillas y dos expulsiones.

