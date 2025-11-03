River Plate está en una crisis gigantesca. La derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por 1-0 en el Monumental de Núñez evidenció las falencias del cuadro que dirige Marcelo Gallardo, quien es cuestionado por los hinchas.

Los de la Banda Sangre no ganan en su remodelado estadio hace dos meses, cuando el 31 de agosto vencieron al modesto San Martín de Tucumán.

Para peor, el delantero Miguel Borja se perdió un penal a los 99 minutos, el que al menos hubiese significado un empate que aquietaba las aguas en el elenco Millonario.

Esto hizo que el público entonara un canto que es un himno de los elencos que andan mal. “Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo”, señaló la hinchada de River.

River juega el clásico contra Boca

River Plate venía de ser eliminado de Copa Argentina en semifinales ante Independiente de Rivadavia, lo que fue un duro golpe para un elenco que aún no sabe si jugará la Copa Libertadores el próximo año por su magra campaña.

La hinchada de River Plate se enojó con la hinchada

En su zona del torneo argentino, que es dividido en dos grupos, marcha en la sexta posición. Clasifican ocho a octavos de final, por lo que seguramente sí va a estar en esos playoffs.

Ahora eso sí tiene un desafío mayúsculo: debe visitar a Boca Juniors en la Bombonera. El elenco en el que militan los chilenos Williams Alarcón y Carlos Palacios viene repuntando y es puntero del Grupo A.

Un desafío importante para el Muñeco Gallardo, a quien se le acabó el crédito como entrenador y muchos hinchas piden que sea destituido tras el mal 2025 del equipo.