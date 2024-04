El paso por Ricardo Gareca por la selección peruana puede considerarse como exitoso. El entrenador argentino llevó al país vecino al mundial de Rusia 2018 y logró el subcampeonato en la Copa América 2019. Sin embargo, esto no quita que estuvo exento de polémicas en sus ocho años en el cargo.

Así por lo menos lo dejó en claro Luis Advíncula, unos de los grandes referentes de la selección peruana en la última década y quien vivió un pequeño alejamiento del combinado por una, según él, arbitraria decisión de Gareca.

En diálogo con el periodista Horacio Zimmermann, el jugador de Boca Juniors declaró que “Gareca me dijo que no veía la vida privada y estuve ocho meses afuera. Hubo permiso de sábado a domingo, yo salí el sábado, no salía nunca en Perú, salí y me grabaron, estuve ocho meses afuera de la Selección. No fui a la Copa América, fue mi etapa de huevón porque dije ‘¿qué pasa si salgo? no pasa nada si salgo’”.

“Yo podía salir, pero si me preguntas ahora, yo no lo haría, ahora trato de exponerme menos o pensar las cosas totalmente distintas”, afirmó el lateral.

En ese sentido, Advíncula también recordó cuando se contactó con el cuerpo técnico de Ricardo Gareca tras hacerse público este episodio. “La respuesta no fue muy positiva, fue con los amigos del ‘top’ (integrantes del CT de Gareca), el ‘top’ entre comillas me dejó tranquilo porque me dijo ‘tranquilizate, yo no veo la vida privada’. Dije ‘estoy bien, estoy piola’. ¿Estoy piola? Ocho meses estuve afuera, fueron los ocho meses más feos de mi vida”, señaló.

Al final Advíncula terminó volviendo al combinado de Ricardo Gareca. | Foto: Getty Images.

“Con la respuesta que me dieron, me dejó medio medio, por ahí podría estar. Nunca me dijeron que no iba a estar, solo me di cuenta en la primera convocatoria. En la segunda lloré y todo. Dije no voy a ver los partidos de la selección y apagaba la tele. No los veía”, profundizó el jugador xeneize.

Para cerrar y rememorando lo que fue su vuelta al seleccionado peruano, Advíncula declaró que “cuando volví dije ‘de acá no me saca nadie, de acá me tienen que sacar con la pata por delante’. Por una estupidez mía, no me van a sacar, tal vez le puede gustar o no gustar al entrenador, eso es otro tema”.

