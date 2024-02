“La leyenda de Pezzelda” es la continuación de la historia del campeón del mundo de Qatar 2022 con Argentina, Germán Pezzella, quien renovó con Real Betis hasta 2026 y la presentación se basó en el videojuego Zelda.

Con una joyita audiovisual, publicada en X, emularon al popular y mítico videojuego, The Legend of Zelda y en esta ocasión el protagonista no es Link, si no ”Pezzelda”.

La presentación contó con diversos elementos característicos del juego y del protagonista, Link. Germán Pezzella, es un jugador fundamental para el Betis y con esto, el equipo empieza a consolidarse, a pesar de las lesiones de la plantilla.

“Es difícil para alguien que está fuera de su país sentirse en casa y eso me pasa en el Betis. Estamos aquí para competir y todo eso se combina. Tenemos a disposición una serie de cosas que hace más fácil el día a día, tenemos los cuidados necesarios, la ciudad hace mucho, la familia está contenta. Un poco de todo”, afirmó el central.

Pellegrini fue el responsable de la renovación

“Pellegrini significa mucho, es el gran responsable de mi actualidad, que esté anunciando la renovación de mi contrato. Desde que volví me dio la confianza necesaria que uno necesita para sentirse importante dentro de un equipo”, enfatizó por la relación con el DT.

“Es de esos entrenadores que transmiten tranquilidad más allá del momento que sea. De eso se aprende, eso se transmite. Es el gran responsable de que este anunciando la renovación”, agregó.

¿Podría ser compañero de Paulo Díaz en River?

“Pasé los años más importantes de mi adolescencia porque me fui con 15 años a vivir a la capital y fueron los que me criaron. Vine nueve años después. Mi amor por River va a estar más allá de todo”, aseguró sobre sus inicios en River.

Sobre retornar, contó que “en un futuro ojalá pueda tener otra oportunidad porque es mi club de toda la vida. Me focalizo en el presente y en el día a día, que es lo más importante”.

