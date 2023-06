La relación entre Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y la Asociación de Fútbol de Argentina es cada vez más estrecha. Así quedó reflejado en Buenos Aires, donde el ítalo-suizo jugó un partido amistoso debido a la invitación de Claudio Tapia, mandamás de la AFA.

La asignación del Mundial Sub 20 a los trasandinos, luego de que no se efectuara en Indonesia, fue el motivo perfecto para que Infantino viajara a compartir con Tapia y el resto de los dirigentes argentinos. Un asunto que se coronó con un evento recreativo.

Esto porque en el estadio Diego Maradona, de Argentinos Juniors, se jugó un partido con dos tiempos de 20 minutos. Ahí Infantino no tuvo ningún pudor yse puso la camiseta de Argentina, evidenciando una simpatía hacia el elenco albiceleste que se hace cada vez más evidente.

“Juampi Sorin, Maxi Rodríguez, Cristian Zermatten, Luifa Artime, Gonzalo Belloso, David Trezeguet, Pichi Mercier, Ariel Ortega fueron algunos de los muchachos que nos ayudaron a pasar una gran tarde junto al equipo de FIFA”, señaló Tapia en sus redes sociales.

La camiseta que se puso Infantino ocurre pocas semanas después de la polémica que se ha suscitado en Sudamérica por los penales que le cobraron a Argentina en el Mundial de Qatar, que beneficiaron al elenco de Lionel Scaloni para coronarse campeón del mundo.

“A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero cuatro de los cinco penales que le cobraron, no fueron. Totalmente forzados. Eso es una realidad”, comentó el uruguayo Diego Lugano sobre lo ocurrido en Asia.

Palabras que fueron reafirmadas por otro charrúa, el ex ariete de Magallanes y Audax Italiano Sebastián Abreu. “Si haces un análisis de algunos penales, acá se cobraron y en otros no. El penal de la final de Di María no es y el de Messi con Polonia tampoco”, señaló el Loco.