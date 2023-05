La polémica está instalada tras las quemantes declaraciones de Diego Lugano. El ex seleccionado de Uruguay aseguró que a Argentina la ayudaron a ganar el Mundial de Qatar 2022. Ahora es otro charrúa ilustre el que le mete carbón a la fogata: Washington Sebastián Abreu.

En conversación con el programa Fútbol de los Grandes de AM 990, Abreu manifestó que los árbitros “tuvieron criterios diferentes con algunos penales. Si tenés un poquito de sentido común, sacándote el fanatismo y la camiseta, ya ahora consumado el hecho y que nadie te va a quitar la Copa del Mundo, si hacés un análisis de algunos penales, acá se cobraron y en otros partidos no se utilizó el mismo criterio”.

El ex delantero de Deportes Puerto Montt, Audax Italiano y Magallanes ejemplifica con el penal no cobrado a Edinson Cavani en el duelo de Uruguay ante Ghana. Tras esta polémica, a la Celeste le faltó un punto para clasificar a octavos de final.

“Si no fue penal el de Cavani, el a Di María tampoco. Se utilizaron criterios diferentes para cobrarle a Argentina en comparación a otros equipos”, explica el Loco Abreu.

Eso sí, sostiene que “esto no quita que Argentina sea justa campeona del mundo, pero ayuda. Es como en los 90 y 2000, cuando los equipos grandes salían campeones y en los partidos bisagra había una roja para el rival o un penal para el equipo grande, existía eso por diferentes motivos, sea por la presión o relevancia que genera, o la importancia de los jugadores, pasaba”.

El detonador de Lugano

Cabe recordar que las palabras de Sebastián Abreu llegan después de las bulladas declaraciones de Diego Lugano. La opinión del uruguayo claramente no cayeron bien en Argentina.

“No vamos a ser hipócritas, uno ganó títulos sabiendo que tenía un plus. Llámenlo tener hinchada a favor o presión mediática, y jugábamos con eso… a Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los cinco penales que le dieron, cuatro nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad”, dijo Lugano.

Concluye: “pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Crees que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”.