Casi cinco meses han pasado desde la final del Mundial Qatar 2022, donde Argentina venció a Francia en una infartante definición y alcanzó la tercera estrella de su historia. La Albiceleste se consagró campeona del mundo, aunque hay algunos que dicen que fue con ayuda.

Es el caso de Diego Lugano, mundialista uruguayo en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y campeón de la Copa América 2011. Para el exfutbolista charrúa, la selección argentina recibió ayuda para ganar la Copa del Mundo por la influencia de Lionel Messi a nivel internacional.

“A Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los cinco penales que le dieron, cuatro nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad”, dijo a la radio uruguaya Carve Deportiva AM.

“Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Crees que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, agregó después. Cabe recordar a la Albiceleste se le cobraron penales ante Arabia Saudita, Polonia, Países Bajos, Croacia y Francia.

Además, el uruguayo cuestionó el VAR en general: “Se le da un poder excesivo al juez de interpretar lo que quiera en cualquier momento. En un partido puede haber 20 penales o ninguno, y creo que el fútbol es un caos. Eso se lo dije Pierluigi Colina (del comité de árbitros de la UEFA) en el Mundial”.

“Creo que lo que hizo la FIFA con el VAR es un movimiento netamente político para demostrarle a no sé quién que es transparente. El tema de las manos es un mamarracho. Si te da en un dedo en el punto del córner cobran penal y te ganan un partido. Es un error garrafal de la FIFA”, cerró.