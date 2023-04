Diego Lugano destruye a Sampaoli tras su llegada a Flamengo: "Por donde pasa no deja nada"

Solo un par de días han pasado desde que Jorge Sampaoli asumió como nuevo DT del Flamengo de Brasil. El DT casildense, campeón con Chile de la Copa América del 2015, vivirá su décimocuarto período en un club, en un currículum al cual se le agregan también los pasos por La Roja y por la selección de Argentina.

Una llegada sorpresiva y rápida, solo un par de semanas después de que fuera despedido del Sevilla por malos resultados. El DT no logró hacer repuntar a un equipo que peleaba el descenso, pero que en paralelo peleaba en cuartos de final de la Europa League.

Ahora Sampaoli se enfoca en hacer remontar a un Flamengo que ha perdido varios títulos en este primer semestre. La Supercopa de Brasil, la Recopa Sudamericana, el Mundial de Clubes, el Carioca y está al borde de la Copa de Brasil, donde perdió ante el débil Maringa FC en el partido de ida por 2-0.

Es por eso que hay expectativa para que el equipo de Arturo Vidal y Erick Pulgar pueda hacer mejor las cosas y tener una mejor participación en el Brasileirao y también en la Copa Libertadores, donde defienden el título. Fácil no la tendrán en esta última competencia, donde también perdió en el debut de la fase de grupos, ante Aucas en Ecuador.

Y Sampaoli además ya se encuentra con algunos problemas a su llegada. No desde el interior del club eso sí, sino que más bien desde afuera, desde la prensa especializada. Y es que el uruguayo Diego Lugano, que desempeña labores en la televisión brasileña luego de su retiro, despedazó al DT y señaló que su llegada no es correcta para Flamengo.

El ex defensor, histórico en la selección de Uruguay, destacó que "es un entrenador que viene de la escuela del ‘Loco’ Bielsa, intenso, con fútbol agresivo de presión total, ultraofensivo que también trabaja en el día a día con mucha intensidad, pero no sé si la directiva de Flamengo conoce realmente cómo es su día a día, porque por lo que sabemos no deja ‘saudade’ (nostalgia) por ningún lado donde pasa”.

Además utilizó el ejemplo de La Roja para marcar su punto. "En el fútbol de Chile se cambió muchas veces de entrenador y nunca más se consideró su nombre; y es el lugar donde tuvo más éxito habiendo recogido el fruto de Bielsa", reflexionó.

"En Argentina, recientemente Boca y River cambiaron de entrenador y entre los diez candidatos que se hablaron no estaba el de Sampaoli. Por eso no entiendo cómo los jugadores de Flamengo con más experiencia piden a Sampaoli", concluyó.