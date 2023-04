Miguel Ángel Neira, el histórico ex mediocampista de Universidad Católica y mundialista con la selección chilena en España 1982, se lanzó con todo contra Arturo Vidal y dejó claro que la continuidad del King en la Roja no es de su agrado.

En conversación con Portal Deportivo, Neira aconsejó a Eduardo Berizzo actual tal como lo hizo Marcelo Bielsa con Marcelo Salas, quien dejó de considerar al entonces goleador histórico de la Roja para darle espacio a los delanteros que venían más atrás.

“Con Arturo Vidal hay que hacer lo que hizo Bielsa con Salas: Bielsa sacó a Salas, para mí gusto el mejor jugador de la historia del fútbol chileno”, sostuvo Neira agregando que “Bielsa lo sacó a Salas a los 34 ó 35 años y no lo llamo más. Eso hay que hacer con Vidal”.

Sobre la misma, Miguel Ángel Neira sentenció que “todos cumplimos ciclos, no sólo en el deporte, sino en toda actividad. Lamentablemente los jugadores de la selección tanto dieron en las Copas América, pero que también tanto perjudicaron por no ir a dos mundiales seguidos, ya pasó. Vidal y muchos tienen que darse cuenta que no tienen el nivel y darle la posibilidad de los más jóvenes”.

Miguel Ángel Neira tiene actualmente 70 años y durante su carrera defendió las camisetas de Huachipato, Unión Española, O’Higgins (donde se retiró) y la Católica. Con la selección chilena además de la participación en España 82 fue subcampeón de Copa América 1979.

Por su parte, Arturo Vidal es hoy el cuarto jugador con más presencias en la Roja (138, considerando que Alexis Sánchez es el que más con 153). Entre los goleadores históricos de la selección el King ocupa el quinto casillero con 33 dianas, superado sólo por Iván Zamorano (34), Marcelo Salas (37), Eduardo Vargas (40) y Alexis (50).