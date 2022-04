Después de una larga espera y una serie de picantes declaraciones en la previa, este domingo 24 de abril finalmente se juega el plato fuerte de la fecha 11 del Campeonato Nacional 2022 y Universidad Católica debe recibir a Colo Colo, donde la formación titular de los Cruzados ha llamado la atención.

De momento, todo parece apuntar que Rodrigo Valenzuela sorprenderá con su oncena titular y saldrá a jugar el partido con Sebastián Pérez; Raimundo Rebolledo, Tomás Astaburuaga, Branco Ampuero, Alfonso Parot; Juan Leiva, Felipe Gutiérrez, Fabián Orellana; José Pedro Fuenzalida, Fernando Zampedri y Cristián Cuevas, algo que indignó a Miguel Ángel Neira.

El histórico exmediocampista de los cruzados conversó con RedGol en la previa del encuentro y tras ser consultado sobre el once inicial de Valenzuela no dudó para disparar que "a mí no me gusta, la Católica va a ir por el empate".

"Pareciera un equipo chico contra un equipo grande por la alineación que presenta, total y absolutamente defensiva. Si analizas los jugadores que están, la mayoría tiene características más defensivas que ofensivas", complementó el excapitán campeón con la franja en 1984 y 1987 para después referirse a la sorpresiva incorporación de Fabián Orellana desde el arranque.

Sobre el histórico, Neira reconoce que "no sé si estará para jugar, aunque todos lo piden. Hace mucho tiempo que él no juega, ojalá que me equivoque, ande muy bien y haga un par de goles, pero lo veo difícil”.

Tras eso, fue consultado por Paulo Flores sobre la opción de poner a Diego Buonanotte desde el arranque y fue tajante para señalar que "no, yo pongo a Montes Tapita y Zampedri. Obvio, es local la Católica y tiene que salir a arrasar a Colo Colo, pero con el equipo que va me parece que va a especular, que va a esperar".

Después, Neira se la juega con un resultado y señala que "yo creo que va a ser un 0-0 el partido, ni siquiera un empate a 3, ojalá que me equivoque. Ahora, con el horario en el que ponen los partidos, ni un brillo, como van a jugar a las 12 del día, desde el horario ya es feo el partido”.

Para cerrar, no quiso quedar al margen de la polémica que instaló Maximiliano Falcón con sus declaraciones sobre si el compromiso cumple o no con las condiciones para ser un clásico, y disparó que "a donde va a ser clásico la Católica con Colo Colo, no ha sido en la vida un clásico".

“Para qué inventan tonteras, nunca los que hemos jugado en la Católica nos hemos tomado ese partido como un clásico, jamás. Jugar contra Colo Colo era un partido más nomás, pero no clásico”, concluyó.

Universidad Católica y Colo Colo chocan este domingo 24 de abril desde las 12:30 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2022.