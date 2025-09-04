Este jueves 4 de septiembre se disputará de forma íntegra la 17° y penúltima fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026, donde cuadros como Uruguay, Paraguay y Colombia se juegan su chance de asegurar su clasificación.

Hasta el momento, la mitad de los cupos para Sudamericana ya tienen dueño con Argentina, Brasil y Ecuador. Incluso, si se da una combinación de resultados, puede quedar definida la clasificatoria en esta jornada. ¿Qué puede pasar? Lo repasamos a continuación en RedGol.

¿Qué necesita Uruguay para clasificar al Mundial 2026?

De las tres selecciones que pueden meterse este día en la cita planetaria, quien tiene la primera opción es el equipo que dirige Marcelo Bielsa, que está cuarta con 24 puntos y que tiene hasta cuatro resultados posibles que le permiten clasificar:

Uruguay clasifica si vence a Perú en Montevideo

También clasifica si empata con los incaicos

Si pierde, necesita que Venezuela no gane a Argentina en Buenos Aires y Colombia haga lo propio con Bolivia en Barranquilla

¿Qué necesita Paraguay para clasificar al Mundial 2026?

Con el mismo puntaje que la Celeste aparece la escuadra del argentino Gustavo Alfaro, que a diferencia de los orientales posee hasta cuatro posibilidades matemáticas que le darían el pase a la Copa del Mundo:

Paraguay clasifica si vence a Ecuador en Asunción

También clasifica si empata con el Tri

Si pierde, puede clasificar si es que Venezuela no gana a Argentina

Incluso, se mete en el certamen si pierde y Colombia cae ante Bolivia

Paraguay puede asegurar su clasificación al Mundial 2026 (Photosport)

¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial 2026?

Más abajo en la clasificación, pero con opciones de meterse en la cita planetaria también aparece el equipo de Néstor Lorenzo, que está sexto con 22 unidades. A diferencia de Uruguay y Paraguay, sólo le sirven dos combinaciones posibles:

Colombia clasifica si vence a Bolivia

También clasifica si empata con Bolivia y Venezuela no le gana a Argentina

Colombia depende de sí mismo para clasificar a la Copa del Mundo (Photosport)

¿Cómo está la Tabla de Posiciones en Eliminatorias Conmebol?

