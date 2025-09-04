¡Llegó el día! Este jueves regresan las Eliminatorias sudamericanas de cara a la Copa del Mundo 2026 con el desarrollo de la fecha 17 del certamen clasificatorio. Gran jornada que tiene entre sus duelos, uno animado por la actual campeona del mundo, la selección de Argentina, frente a un combinado que quiere hacer historia, Venezuela, en el Monumental de River Plate.

La albiceleste, ya clasificada, juega este día lo que podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en territorio argentino, esto porque no son pocos los rumores al otro lado de la cordillera que hablan de un eventual retiro del 10del combinado trasandino tras este Mundial.

Venezuela, por su parte, busca aguarle la fiesta a los locales y dar un paso importante pensando en la clasificación al repechaje mundialista, cupo que hoy tienen en sus manos, pero con solo un punto de diferencia con respecto a Bolivia (8°). Todos los detalles de este partidazo, a continuación en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs. Venezuela?

El partido entre la selección de Argentina y Venezuela se juega este jueves 4 de septiembre a partir de las 19:30 horas de Chile en el Estadio Más Monumental de River Plate.

¿Dónde ver por TV y STREAMING las Eliminatorias Conmebol?

El partido entre las selecciones de Argentina y Venezuela será transmitido en vivo en Chile, en esta oportunidad va por TV a través de la señal de CHV, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

¿Dónde verlo ONLINE? Por streaming, en tanto, el enfrentamiento entre ambos seleccionados podrás verlo completamente GRTAIS a través de las plataformas, Chilevisión web, Youtube de Chilevisión, además de la app Disney+ en su plan Premium.

¿Cómo llegan al partido? Tabla de posiciones 2025

Al inicio de la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas, la selección de Argentina es la actual líder del certamen con 35 puntos, superando por la increíble cantidad de diez unidades a sus más cercanos competidores (Ecuador y Brasil).

Venezuela, por su parte, se ubica en el 7° lugar de la tabla con 18 unidades y al día de hoy se estaría quedando con el cupo al repechaje mundialista.

