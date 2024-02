Argentina tuvo un amargo amanecer tras el empate de 2-2 ante Venezuela por el Preolímpico. La escuadra trasandina comenzó con un empate su aventura en el cuadrangular final, según ellos, por un penal mal cobrado en tiempo agregado por el VAR.

La falta en cuestión fue un manotazo de Gonzalo Luján contra Renne Rivas. El árbitro de la brega, el ecuatoriano Augusto Aragón Bautista, fue a revisar la acción y no dudo en cobrar la pena máxima. Al final, el cobro fue cambiado por gol Kevin Kelsy, sellando la igualdad para los locales.

Este decisión del juez fue llorada de sobremanera al otro lado de la cordillera, donde apuntan a que derechamente fueron perjudicados al enfrentar al país sede de este Preolímpico.

Javier Mascherano, entrenador de la Sub 23 de Argentina, declaró tras el partido que “miren las imágenes de lo que ha pasado en todos los partidos. Con VAR o sin VAR, siempre el perjudicado es el mismo equipo”.

“Cada uno puede opinar lo que quiera. Pero la realidad es una, hemos pasado por todo: goles anulados y penales no cobrados. Acá te excusás o seguís para adelante. Tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar”, agregó el DT.

Para cerrar, el estratega afirmó que “dio la casualidad que de los cinco partidos, en cuatro pasaron cosas. La realidad es una sola. El que quiera entender cómo va esto lo entiende”.

El 2-2 entre Argentina y Venezuela en el Preolímpico

Los reclamos no solo se produjeron en el cuerpo técnico, ya que los medios trasandinos también reaccionaron a este cobro.

Juan Pablo Varsky por ejemplo lanzó en su Twitter que “el penal cobrado a favor de Venezuela en el final contra Argentina es otra demostración de una pésima aplicación del VAR. Se buscó una hormiga y se encontró en ese contacto de Luján con el jugador venezolano”.

También opinó al respecto el periodista Gastón Edul, quien publicó que “No es penal. Es la mala utilización del VAR. Buscar por buscar y no usarlo con el criterio del juego. La pelota estaba en otro lado. Entonces el VAR debería cobrar un penal por cada pelota parada. El árbitro no tuvo personalidad. Le robaron el triunfo a Argentina. El VAR inventó un penal. Eso es buscar una falta por televisión y no ajustarse a usarlo bien. Papelón.”

¿Cuándo vuelve a jugar la Argentina Sub 23?

El próximo partido de la albiceleste en el Preolímpico será ante Paraguay el jueves 8 de febrero (17:00 horas) en el Estadio Nacional Brígido Iriarte. Posteriormente en el mismo recinto (desde las 20:00) Venezuela se verá las caras ante Brasil.

