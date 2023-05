¿Guardiola vs Mourinho? Expectación por posible final y reencuentro entre los entrenadores

El fútbol en el Viejo Continente ya empieza a cerrar el telón de la presente temporada y, con grandes definiciones por delante en los certámenes continentales, empezamos a sacar cuentas de un posible reencuentro que siempre da que hablar.

Se trata de Pep Guardiola y José Mourinho, dos de los entrenadores más exitosos del último tiempo que, si los acompañan los resultados, eventualmente, podrían volver a verse las caras en un terreno de juego.

¿Guardiola vs Mourinho? El escenario que nos traería su reencuentro

Para que presenciemos un nuevo cruce entre Pep y The Special One, Manchester City debe consagrarse en Champions y AS Roma en Europa League, para así, medir fuerzas en la Supercopa de la UEFA en agosto próximo.

Programación de las finales de Europa:

Champions League : Manchester City vs Inter de Milán | Sábado 10 de junio, 15:00 horas en el Atatürk Olympic Stadium, en Turquía.

: | Sábado 10 de junio, 15:00 horas en el Atatürk Olympic Stadium, en Turquía. Europa League : Sevilla vs AS Roma | Miércoles 31 de mayo, 15:00 horas en el Puskás Aréna, en Hungría.

: | Miércoles 31 de mayo, 15:00 horas en el Puskás Aréna, en Hungría. Conference League: Fiorentina vs West Ham | Miércoles 7 de junio, 15:00 horas en el Eden Arena, en República Checa.

¿Qué dice el historial entre Guardiola y Mourinho?

Hasta ahora, Guardiola y Mourinho han chocado en 25 ocasiones, con un saldo de once triunfos para Pep, siete empates y siete victorias para Mou. Revisa a continuación el detalle:

Inter de Milán vs FC Barcelona

09/2009 : Inter de Milán 0 – 0 FC Barcelona | Champions League.

: Inter de Milán 0 – 0 FC Barcelona | Champions League. 11/2009 : FC Barcelona 2 – 0 Inter de Milán | Champions League.

: FC Barcelona 2 – 0 Inter de Milán | Champions League. 04/2010 : Inter de Milán 2 – 1 FC Barcelona | Champions League.

: Inter de Milán 2 – 1 FC Barcelona | Champions League. 04/2010: FC Barcelona 1 – 0 Inter de Milán | Champions League.

Real Madrid vs FC Barcelona

11/2010 : FC Barcelona 5 – 0 Real Madrid | La Liga.

: FC Barcelona 5 – 0 Real Madrid | La Liga. 04/2011 : Real Madrid 1 – 1 FC Barcelona | La Liga.

: Real Madrid 1 – 1 FC Barcelona | La Liga. 04/2011 : FC Barcelona 0 – 1 Real Madrid | Copa del Rey.

: FC Barcelona 0 – 1 Real Madrid | Copa del Rey. 04/2011 : Real Madrid 0 – 2 FC Barcelona | Champions League.

: Real Madrid 0 – 2 FC Barcelona | Champions League. 04/2011 : FC Barcelona 1 – 1 Real Madrid | Champions League.

: FC Barcelona 1 – 1 Real Madrid | Champions League. 08/2011 : Real Madrid 2 – 2 FC Barcelona | Supercopa de España.

: Real Madrid 2 – 2 FC Barcelona | Supercopa de España. 08/2011 : FC Barcelona 3 – 2 Real Madrid | Supercopa de España.

: FC Barcelona 3 – 2 Real Madrid | Supercopa de España. 12/2011 : Real Madrid 1 – 3 FC Barcelona | La Liga.

: Real Madrid 1 – 3 FC Barcelona | La Liga. 01/2012 : Real Madrid 1 – 2 FC Barcelona | Copa del Rey.

: Real Madrid 1 – 2 FC Barcelona | Copa del Rey. 01/2012 : FC Barcelona 2 – 2 Real Madrid | Copa del Rey.

: FC Barcelona 2 – 2 Real Madrid | Copa del Rey. 04/2012: FC Barcelona 2 – 2 Real Madrid | La Liga.

Chelsea vs Bayern Múnich

08/2013: Chelsea 2 – 2 Bayern Múnich | Supercopa de la UEFA.

Manchester United vs Manchester City

09/2016 : Manchester United 1 – 2 Manchester City | Premier League.

: Manchester United 1 – 2 Manchester City | Premier League. 10/2016 : Manchester United 1 – 0 Manchester City | EFL Cup.

: Manchester United 1 – 0 Manchester City | EFL Cup. 04/2017 : Manchester City 0 – 0 Manchester United | Premier League.

: Manchester City 0 – 0 Manchester United | Premier League. 04/2018 : Manchester United 1 – 2 Manchester City | Premier League.

: Manchester United 1 – 2 Manchester City | Premier League. 04/2018 : Manchester City 2 – 3 Manchester United | Premier League.

: Manchester City 2 – 3 Manchester United | Premier League. 11/2018: Manchester City 3 – 1 Manchester United | Premier League.

Tottenham vs Manchester City

02/2020 : Tottenham 2 – 0 Manchester City | Premier League.

: Tottenham 2 – 0 Manchester City | Premier League. 11/2020 : Tottenham 2 – 0 Manchester City | Premier League.

: Tottenham 2 – 0 Manchester City | Premier League. 02/2021: Manchester City 3 – 0 Tottenham | Premier League.

Ahora, pueden volver a enfrentarse para definir al nuevo campeón de campeones en Europa.